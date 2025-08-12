為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「一起走拍新北」集章倒數 重溫影視經典場景抽好禮

    新北協拍中心推出「一起走拍新北．跟著膠捲去旅行」影視主題集章活動，具有懷舊氛圍的黃金博物館4連棟日式建築，吸引金鐘作品《生生世世》取景。（記者賴筱桐攝）

    新北協拍中心推出「一起走拍新北．跟著膠捲去旅行」影視主題集章活動，具有懷舊氛圍的黃金博物館4連棟日式建築，吸引金鐘作品《生生世世》取景。（記者賴筱桐攝）

    2025/08/12 10:18

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市協助影視拍攝與發展中心（以下簡稱新北協拍中心）推出夏日限定「一起走拍新北．跟著膠捲去旅行」影視主題集章活動，開跑以來反應熱烈，吸引許多民眾按圖索驥，走訪曾出現在電視劇或電影中的經典場景，活動將於8月24日截止，完成集章任務有機會獲得限量好禮。

    新北市新聞局長李利貞表示，新北市擁有多樣化的拍攝地景，從壯麗山海、歷史古蹟到現代城市風貌，猶如1座天然的巨型攝影棚，長年吸引國內外劇組取景。

    李利貞說，「一起走拍新北」活動帶領民眾重新認識熟悉的街道與風景，尋訪曾出現在大銀幕與電視劇的經典場景，活動進入倒數2週，只要選定任一集章路線，前往指定地點免費領取集章明信片，集滿3個彩印印章可參加抽獎，有機會獲得精美好禮。

    除了此次的集章路線，新北協拍中心也規劃多條影視主題遊程，包括「經典星光大道」、「都會星光大道」、「青春山海線星光大道」，以及全新上線的「金獎星光大道」，帶領影迷跟著故事情節漫遊城市，感受影像與現實交織的魅力。相關資訊可上「我的新北市」或「新北協拍中心」臉書粉絲專頁查詢。

