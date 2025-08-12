家門變小河！南投台16線截水溝堵塞 民怨逢雨就淹

省道台16線水里鄉龍神橋路段，因先前大雨土石泥流堵塞截水溝，以致之後每逢大雨，附近社區住戶門前就會淹成小河。（民眾提供）

2025/08/12 10:51

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投省道台16線水里鄉龍神橋路段，先前受大雨土石泥流影響，不僅邊溝堆積土砂，道路截水溝也堵塞，以致近日每逢午後大雨，附近社區就會淹水，住戶抱怨家門變小河，更擔心颱風將至，恐變大淹水，對此，公路局信義工務段表示，經查水里段截水溝確實有堵塞，已請廠商調派抽泥車，會儘速疏通管路，避免大雨淹水。

當地住戶表示，台16線龍神橋路段地勢較低，每逢大雨，水流都會往低窪處匯聚，不過道路都有橫向截水溝，因此社區並不常淹水，但在728西南氣流大雨過後，道路不僅邊溝堵塞，就連截水溝也有土石，導致之後每逢午後大雨，社區門前就淹成小河，進出相當不方便。

信義工務段指出，由於先前大雨土石堆積邊溝、截水溝，以致之後每逢大雨，雨水宣洩不及就會回流到社區，為避免淹水，已請廠商調派抽泥車，近期就會進場清疏道路截水溝，避免大雨再發生社區淹水情況。

省道台16線水里鄉龍神橋路段，因先前大雨土石泥流堵塞截水溝，以致之後每逢大雨就會淹水。（記者劉濱銓攝）

