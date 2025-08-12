趕在楊柳颱風來臨前 竹市十八尖山路樹倒塌今封道移除

楊柳颱風來勢洶洶，新竹市十八尖山內有路樹倒塌，今將封道移除。（劉彥伶提供）

2025/08/12 10:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕楊柳颱風來勢洶洶恐直撲台灣，新竹市議員劉彥伶昨天跑步做選民服務時，發現十八尖山有路樹倒塌，疑因是得了褐根病，由於颱風逼近，擔心健行民眾安全，她除通報市府協助處理，也籲登山民眾小心注意，要提前改道，避免行經樹塌路段。另登山民眾投訴稱十八尖山的洗手間常有抽不出衛生紙情形，也請市府公管中心協助改善處理。

市府表示，楊柳颱風即將來襲，為維護遊客安全，將在颱風來臨前先行移除十八尖山園區內一株枯損樹木，避免強風豪雨造成倒伏及更多危害。公園及觀光區設施維護管理中心表示，預計今天進場作業，並在十八尖山三處出入口設置施工封道及改道告示，現場會進行圍設管制，提醒民眾遵守現場指示，不要在施工期間誤闖工區，以確保自身安全。此次作業預計1個工作天完成，造成民眾不便，敬請見諒。

公管中心也提醒，颱風期間山區步道及林地易受強風豪雨影響，民眾應減少前往，避免發生危險，也籲市民注意安全。

十八尖山步道內的廁所衛生紙經常抽不出來，市議員劉彥伶提醒市府趕緊處理。（劉彥伶提供）

新竹市十八尖山內有路樹倒塌，市議員劉彥伶提醒登山健行民眾注意及避開。（劉彥伶提供）

