中捷公司首屆創意繪畫比賽明天開跑 優選獎可獲得華信國內來回機票

中捷。示意圖（資料照）

2025/08/12 11:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕2025第一屆台中捷運創意繪畫比賽將於明（13）日熱烈開跑，由中捷公司攜手華信航空公司，以「小綠綠捷伴遊台中」為主題，邀請小朋友用畫筆描繪對台中景點獨鍾的熱愛與想像，優選作品的小朋友將獲得華信航空台中出發至金門、澎湖或花蓮的來回機票。

中捷公司表示，這屆比賽分為幼兒組、國小中低年級組及國小中高年級組，幼兒組畫紙由中捷列車、吉祥物小綠綠及華信航空飛機化身為主角，背景則為文心森林公園圓滿戶外劇場與國慶煙火，以呼應今年「雙十國慶，晚會在台中、焰火在南投」的節慶氛圍。

請繼續往下閱讀...

中捷公司總經理朱來順表示，希望透過兒童繪畫比賽，讓小朋友們在創作中更親近台中捷運，也更加認識台中這座城市的美好，更融合在地文化、親子互動與交通教育的創意體驗。

中捷公司表示，繪畫比賽獎項分為優選、佳作、入圍及參賽獎，獎金及獎品總價值高達13萬元。優選獎可獲得華信航空台中航線來回機票、獎金3,000元、獎牌及小綠綠抱枕；佳作獎為獎金1,500元、獎狀及中捷造型置物盒；入圍獎為獎狀及造型杯緣子。另外，前1000名繳件者可獲得參賽獎「搭捷運遊台中荷葉扇」及中捷一次票1張。

中捷公司表示，從13日起可至台中捷運各車站詢問處索取畫紙，於8月18日至9月14日繳交作品至各車站。主辦單位將從各組選出30件入圍作品，3組合計90件，並邀請專家學者於9月22日至30日評選出各組優選3名、佳作10名。得獎作品將在台中捷運車站藝文廊展出。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法