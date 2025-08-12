為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    楊柳颱風逼近台灣 公路局密切注意10省道路段

    楊柳颱風接近台灣，交通部公路局密切注意台8線中橫公路花蓮路段、台9線蘇花公路、南迴公路等路段。圖為南迴公路金崙-多良路段。（資料照，公路局提供）

    2025/08/12 10:06

    〔記者蔡昀容／台北報導〕楊柳颱風接近台灣，中央氣象署今天（12日）清晨5時30分發布海上颱風警報，交通部公路局也同步開設緊急應變小組，密切注意台8線中橫公路花蓮路段、台9線蘇花公路、台9線南迴公路等10路段，呼籲用路人於颱風影響期間，盡量避免進入山區道路。

    公路局表示，依照最新颱風情資，12日深夜起至13日上半天逐漸受外圍環流影響，東部有局部豪雨發生機率，公路局將視風雨狀況發布警戒及行動作為，以維護用路人行車安全，省道注意路段有台8線中橫公路花蓮路段、台9線蘇花公路、台9線南迴公路、台11線花東海岸公路、台20線南橫公路、台23線東富公路、台24線霧台公路、台27線新發公路、台27甲線旗六公路、台29線那瑪夏至五里埔路段等，將依即時氣象情資滾動檢討機動調整。

    公路局至8月12日已召開2次工作會議，進行相關防汛應變整備。公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，並呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易坍方、落石，如非必要請避免進入。

    熱門推播