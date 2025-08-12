為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    米麩霜淇淋超人氣 18種農會精選佐料迸出好滋味

    後壁區農會米麩霜淇淋是人氣商品，風災後農漁產業受衝擊，19個農會以特色產業互挺，推出九宮格佐料加入米麩霜淇淋，鹹甜好滋味，台南市長黃偉哲讚不絕口。（記者王涵平攝）

    後壁區農會米麩霜淇淋是人氣商品，風災後農漁產業受衝擊，19個農會以特色產業互挺，推出九宮格佐料加入米麩霜淇淋，鹹甜好滋味，台南市長黃偉哲讚不絕口。（記者王涵平攝）

    2025/08/12 10:11

    〔記者王涵平／台南報導〕台南後壁區農會米麩霜淇淋是人氣商品，風災後農漁產業受衝擊，19個農會以特色產業互挺，推出九宮格佐料加入米麩霜淇淋，鹹甜好滋味，回味無窮。

    南市農業局今在後壁區農會步穀農創館舉辦「農來相挺·讓愛降淋」農產推廣活動，米麩霜淇淋加上各農會的特產，台南市長黃偉哲試吃後，讚不絕口。

    後壁區農會總幹事林怡歆表示，提供18種來自各地農會的精選佐料，民眾自行選配加入後壁農會的雙淇淋，創新又有意義的消暑組合，即日起至8月31日在步穀農創館推出。

    18種佐料包括南市農會虱目魚酥、官田區農會菱角香鬆、將軍區農會牛蒡香鬆、麻豆區農會柚子醬、鹽水區農會番茄果乾、西港區農會芝麻巧果、玉井區農會芒果乾。及善化區農會芝麻粉、七股區農會紅蔥酥油、下營區農會桑葚果乾、北門區農會虱目魚香腸、佳里區農會牛蒡脆餅、學甲區農會醬油膏、柳營區農會牛奶棒、白河區農會蓮子酥、東山區會蜂蜜、新市區農會茶豆香酥、新化區農會鳳梨金桔醬等。

    黃偉哲表示，風災對農產造成影響，但也激發地方創意行銷，將持續協助農民並鼓勵消費者用實際行動支持台南農漁特產品。

    後壁區農會米麩霜淇淋是人氣商品，風災後農漁產業受衝擊，19個農會以特色產業互挺，推出九宮格佐料加入米麩霜淇淋，鹹甜好滋味，回味無窮。（記者王涵平攝）

    後壁區農會米麩霜淇淋是人氣商品，風災後農漁產業受衝擊，19個農會以特色產業互挺，推出九宮格佐料加入米麩霜淇淋，鹹甜好滋味，回味無窮。（記者王涵平攝）

    後壁區農會米麩霜淇淋是人氣商品。（記者王涵平攝）

    後壁區農會米麩霜淇淋是人氣商品。（記者王涵平攝）

