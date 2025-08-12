為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    -農水署助台南下營災損屋修繕 災戶：申請到完工不到1週

    農田水利署受命協助台南下營區風災受損民宅進行修復。（農田水利署嘉南管理處提供）

    農田水利署受命協助台南下營區風災受損民宅進行修復。（農田水利署嘉南管理處提供）

    2025/08/12 10:11

    〔記者王俊忠／台南報導〕丹娜絲颱風重創許多房屋受損亟待復原，農業部農田水利署協助修繕台南下營區災損房屋。災戶李太太說，從提出申請到完工修復不到1週時間，這機制效率很高。目前下營區已有97戶完成媒合執行修繕。

    農水署以「穩定市場、合法快速、加速修繕」原則，媒合優質廠商進駐下營區，協助災民加速恢復家園。農水署與嘉南管理處會同下營區公所盤點房屋受損情形，並且迅速展開各項復原工作。

    農水署長蔡昇甫到下營區各里關心團隊修繕工作時，受災戶李太太反映說：「我提出申請後，第二天農水署與下營區公所就來場勘、測量，並於當天報價，第三天簽約及備料、第四天開工、第六天就完工，從申請到房屋完成修繕，不到1週時間即恢復原本生活，這機制效率很高、感謝政府」。

    媒合房屋修繕的機制程序簡便、價格親民且施工快速，下營區里民間開始相傳，截至目前已有97戶完成媒合。農水署呼籲，房屋受損面積達20平方公尺（約6坪）以上者，倘於8月31日前透過政府媒合機制完成簽約，行政院將加碼補助每戶2萬元支付工程尾款。請逕洽下營區公所登記，農水署將儘速媒合優質廠商協助。

    農田水利署受命協助台南下營區風災受損民宅進行修復。（農田水利署嘉南管理處提供）

    農田水利署受命協助台南下營區風災受損民宅進行修復。（農田水利署嘉南管理處提供）

    農田水利署與台南下營區公所媒合優良廠商協助災民修復災損房屋，簡易契約程序簡便。（農田水利署嘉南管理處提供）

    農田水利署與台南下營區公所媒合優良廠商協助災民修復災損房屋，簡易契約程序簡便。（農田水利署嘉南管理處提供）

