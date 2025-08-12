楊柳颱風》8/12交通、活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）

楊柳颱風來襲，中央氣象署12日清晨5時30分發布海上颱風警報，陸警預估午後至下午發布。（資料照）

2025/08/12 11:45

首次上稿 8/12 10:36

更新時間 8/12 11:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕楊柳颱風直奔台灣，中央氣象署今（12日）清晨5時30分發布海上颱風警報，警戒區域包括台灣東南部海面、巴士海峽，陸警預估今天午後至下午發布。本報為讀者整理全台各地交通停航異動、活動取消或延期、景點關閉等資訊。

●交通異動

《南橫5路段施工管制》公路局甲仙工務段表示，高雄南橫山區台20線、台29線共有5個路段施工管制，明霸克露橋11日至12日將增加2個時段疏散撤離。

《小琉球8/13全面停航》往返小琉球的船班決定13日全天停航，島內外民眾需提前調整行程。

《綠島船班明午後及後天取消 蘭嶼明後兩天取消》台東離島航線調整，12日中午過後至13日全天，東往返綠島船班全部取消；蘭嶼船班包括富岡漁港及屏東後壁湖，12日至13日全天取消。

《颱風楊柳影響 新臺馬輪今明停航》新臺馬輪12日及13日基隆-馬祖航班，因颱風影響，海象不佳停航。

《楊柳颱風逼近 澎湖輪明晚航班延後一天》澎湖輪原訂8月13日晚間11點30分高雄往澎湖航班，調整至8月14日晚間11點30分開航。

《金門小三通金泉航線 16:35暫停航行》小三通12日下午4點35分金門水頭港往泉州石井港航線暫停行駛。

《防楊柳颱風落石砸車 台東金崙多良段傍晚5點起封閉南下車道》因楊柳颱風影響，邊坡因豪雨影響有落石之虞，公路局南分局預計12日下午5點實施南下車道交通管制，調撥北上內側車道供南下車輛通行。

●活動取消或延後

《楊柳颱風來襲 宜蘭童玩節8/12晚間6點到8/13休園》宜蘭縣政府文化局11日晚間宣布，宜蘭國際童玩藝術節訂於12日晚間6點起到13日休園。

《北市8/13大稻埕煙火是否取消待評估》台北市觀光傳播局表示，將於12日中午前評估，大稻埕夏日節施放煙火日活動照常或取消。

《楊柳來襲 竹縣「關鍵轉折時刻」產業論壇延期》新竹縣原定明天（13日）要在AI智慧園區普生竹創大樓國際會議廳舉辦產業論壇，受楊柳颱風影響改在9月10日才登場。

●景點

《屏東森林遊樂區預警性封閉》林業保育署屏東分署宣布，轄內墾丁、雙流國家森林遊樂區及自然步道，12日下午5時起預警性休園封閉，確保遊客安全。

《阿里山遊樂區8/12傍晚5點預警性休園 林鐵8/13全線停駛》林業及自然保育署嘉義分署宣布，阿里山國家森林遊樂區自12日傍晚5點預警性休園；阿里山林鐵12日上午10點嘉義開往阿里山預警性停駛，13日則全線停駛。

《台東森林育樂場域、林道8/12下午5點起封閉》林業保育署台東分署宣布，該分署所轄管的森林育樂場域及林道，自12日下午5時起預警性封閉，開放日期另行公告。

《宜蘭龜山島8/12、8/13封島2天》觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處宣布，宜蘭龜山島將在12、13日預警性封島2天。

《宜蘭太平山遊樂區8/12中午12點起預警性休園》林業及自然保育署宜蘭分署宣布，太平山國家森林遊樂區將於12日中午12點起預警性休園，園區8條自然步道同步封閉。

《清境農場明下午預防性休館》南投縣仁愛鄉宣布，12日下午2點起啟動預防性休園；奧萬大、合歡山森林遊樂區則於12日下午5點起預警性休園。

《武陵、福壽山農場明日下午起休園》台中市武陵農場宣布，自12日下午5時起，實施預警性休園措施；福壽山農場則是從12日下午2時起預警性休園。

《楊柳颱風逼近 玉山、雪霸、太魯閣國家公園宣布禁入園》楊柳颱風來襲，內政部國家公園署表示，目前玉山、雪霸、太魯閣國家公園已公告禁止進入生態保護區。

