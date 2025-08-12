彰化下水道已接管1.2萬戶 部分店家怕營損免費也拒絕

彰化市污水下水道工程目前進行到三民市場三民路一帶，逐步擴及市區。（記者張聰秋攝）

2025/08/12 10:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕為了提高整體污水處理效率和環境效益，彰化市污水下水道工程與用戶接管同時施作，但要獲屋主同意，從一期迄今已完成1萬2889戶接管，二期進行中，彰化縣政府水利資源處呼籲民眾把握施工期間免費接管的機會，否則等完工後才要接管，就得自行負擔接管及施工費用，金額不低，手續繁雜，徒增困擾。

水資處指出，彰化地區以透天厝居多，不同於大樓管委會一次性同意可服務上百戶，透天厝需逐戶溝通。自去年（2024）底二期工程展開接管作業至今，已新增約720戶，加上一期的成果，目前完成1萬2889戶接管，彰化市水資源回收中心每日處理水量約5800噸，處理量增加中。

不過，並非所有住家都能接管，常見原因包括雨污水未分流、管線障礙或屋主不同意等。有店家坦言，雖然免費施工，但工程期間可能被迫停業，或生意變差，不願冒損失風險；也有屋主認為排水正常，不想家門口施工而拒絕。

「趁免費就接吧！」彰化市李姓民眾說，社區10多戶透天厝原本有人反對，聽到日後要自費才同意施工，最後全數接管。

水資處強調，住家生活污水若能直接接入公共污水下水道，取代化糞池，可消除異味、減少病媒蚊孳生與傳染病風險，並集中處理後排入溪流，有助改善水質。

彰化市污水下水道分4期推動，由縣府委託內政部國土管理署代辦施工，二期預計2028年完工，第四期規劃2040年完成。水資中心設計處理量6萬噸，服務5萬8750戶，涵蓋彰化都市計畫區、彰化交流道特定區及八卦山風景區，處理後污水將流入洋仔厝溪，淨化河川水質。

彰化市污水下水道2期工程進行中，施工人員於三民路設置圍籬及防護措施，現場機具持續作業中。（記者張聰秋攝）

彰化市污水下水道工程與用戶接管工程一起施做，接管要屋主同意，但並非都願意。（記者張聰秋攝）

