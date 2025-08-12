為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹北新月沙灣海洋音樂祭首度施放煙火 「竹北之星」新秀開唱、一王二后連唱40分

    2025竹北新月沙灣海洋音樂祭，將由「竹北之星」音樂選拔中脫穎而出的在地團隊「芥子草」熱力開唱。（竹北市公所提供）

    2025竹北新月沙灣海洋音樂祭，將由「竹北之星」音樂選拔中脫穎而出的在地團隊「芥子草」熱力開唱。（竹北市公所提供）

    2025/08/12 10:10

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕2025竹北新月沙灣海洋音樂祭將於本週六（16日）登場，竹北市公所力邀多位音樂人參與演出，包括受金曲獎肯定的Marz23、金曲歌后徐佳瑩，以及有許多膾炙人口歌曲的創作才女Faye詹雯婷，一王二后實力派唱將接力演出，壓軸更將首度施放煙火秀，這個週末別錯過盛夏這場海灘音樂饗宴。

    市長鄭朝方表示，今年音樂祭以「如歌·月牙·潮起沙洲」為主題，由「竹北之星」音樂選拔中脫穎而出的在地團隊「芥子草」熱力開唱。這支年輕樂團不僅創作能量旺盛，長年參與各類音樂賽事，早已累積豐富的人氣與實力。此次演出除原創曲目，也將與「竹北之星」評審、同時也是超級偶像冠軍曾昱嘉一同合唱「你要結婚怎麼沒找我」，以音樂串起夢想與舞台，為音樂祭揭開最動人的第一章。

    音樂祭卡司陣容堅強。鄭朝方說，除邀請一王二后三位音樂人各自帶來長達40分鐘的演出，風格多元，讓樂迷聽好聽滿、大飽耳福外，活動中特別安排令人意想不到的大彩蛋，保證讓觀眾驚喜連連、回味無窮。壓軸時段將首次施放音樂節煙火秀，隨著旋律節奏層層堆疊，絢爛煙火將照亮整片新月沙灣夜空，象徵城市夢想的凝聚與綻放，為活動畫下最溫暖且感動人心的句點。

    16日下午4點起，廣受歡迎的「小蝸牛市集」再次與「竹北好市」強強聯手，匯聚全台小農與地方手作職人，讓民眾在音樂與海風之間，品味手感創意與生活美學。

    活動當日上午10點起將實施會場周邊交通管制。建議民眾將車輛停放於保興慈明宮及河堤旁停車區，再搭乘接駁車進入會場，接駁服務時間為15:00至23:00，每半小時一班。詳情可關注竹北市公所臉書粉絲專頁。

    2025竹北新月沙灣海洋音樂祭交管訊息。（竹北市公所提供）

    2025竹北新月沙灣海洋音樂祭交管訊息。（竹北市公所提供）

    2025竹北新月沙灣海洋音樂祭接駁車訊息。（竹北市公所提供）

    2025竹北新月沙灣海洋音樂祭接駁車訊息。（竹北市公所提供）

    8月16日竹北新月沙灣海洋音樂祭市集下午4點登場。（竹北市公所提供）

    8月16日竹北新月沙灣海洋音樂祭市集下午4點登場。（竹北市公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播