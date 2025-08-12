竹北新月沙灣海洋音樂祭首度施放煙火 「竹北之星」新秀開唱、一王二后連唱40分

2025竹北新月沙灣海洋音樂祭，將由「竹北之星」音樂選拔中脫穎而出的在地團隊「芥子草」熱力開唱。（竹北市公所提供）

2025/08/12 10:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2025竹北新月沙灣海洋音樂祭將於本週六（16日）登場，竹北市公所力邀多位音樂人參與演出，包括受金曲獎肯定的Marz23、金曲歌后徐佳瑩，以及有許多膾炙人口歌曲的創作才女Faye詹雯婷，一王二后實力派唱將接力演出，壓軸更將首度施放煙火秀，這個週末別錯過盛夏這場海灘音樂饗宴。

市長鄭朝方表示，今年音樂祭以「如歌·月牙·潮起沙洲」為主題，由「竹北之星」音樂選拔中脫穎而出的在地團隊「芥子草」熱力開唱。這支年輕樂團不僅創作能量旺盛，長年參與各類音樂賽事，早已累積豐富的人氣與實力。此次演出除原創曲目，也將與「竹北之星」評審、同時也是超級偶像冠軍曾昱嘉一同合唱「你要結婚怎麼沒找我」，以音樂串起夢想與舞台，為音樂祭揭開最動人的第一章。

音樂祭卡司陣容堅強。鄭朝方說，除邀請一王二后三位音樂人各自帶來長達40分鐘的演出，風格多元，讓樂迷聽好聽滿、大飽耳福外，活動中特別安排令人意想不到的大彩蛋，保證讓觀眾驚喜連連、回味無窮。壓軸時段將首次施放音樂節煙火秀，隨著旋律節奏層層堆疊，絢爛煙火將照亮整片新月沙灣夜空，象徵城市夢想的凝聚與綻放，為活動畫下最溫暖且感動人心的句點。

16日下午4點起，廣受歡迎的「小蝸牛市集」再次與「竹北好市」強強聯手，匯聚全台小農與地方手作職人，讓民眾在音樂與海風之間，品味手感創意與生活美學。

活動當日上午10點起將實施會場周邊交通管制。建議民眾將車輛停放於保興慈明宮及河堤旁停車區，再搭乘接駁車進入會場，接駁服務時間為15:00至23:00，每半小時一班。詳情可關注竹北市公所臉書粉絲專頁。

2025竹北新月沙灣海洋音樂祭交管訊息。（竹北市公所提供）

2025竹北新月沙灣海洋音樂祭接駁車訊息。（竹北市公所提供）

8月16日竹北新月沙灣海洋音樂祭市集下午4點登場。（竹北市公所提供）

