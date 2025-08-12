為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    殘忍！竹縣新埔某狗場爆虐待犬隻 驚見10多具腐爛犬屍

    新埔某狗場被檢舉虐狗，慘不忍睹。（圖由竹縣府提供）

    新埔某狗場被檢舉虐狗，慘不忍睹。（圖由竹縣府提供）

    2025/08/12 10:34

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新埔鎮傳出有狗場虐待犬隻，有10幾隻已經餓死，甚至只剩骨頭，還有50幾隻待救，新竹縣動物保護防疫所目前正趕往現場查察中。

    初步了解，新埔鎮某藍姓狗園負責人長期經營狗園，向飼主收取1次5萬的高額費用代為照顧犬隻，但實際上未妥善餵養。

    動保人士邵柏虎昨晚接獲緊急檢舉，稱新埔鎮某狗園內疑似有大規模犬隻死亡及惡劣環境情況。

    現場發現10多具犬屍腐爛在籠內外，環境瀰漫惡臭，並有多隻活犬處於飢餓狀態；飼料堆積卻未餵食。

    當下已有志工與愛狗人士為存活犬隻提供飲水與新鮮食物，並初步清理環境，報警處理。

    新竹縣動保所今天派動保課人員進行現場調查，且派員對現場活著的動物進行照顧，生病之動物帶回園區醫療照顧，必要時後送合作動物醫院。

    縣府表示，因沒有餵食故意使動物遭受傷害致死，涉案人恐違反動保法第25條，有下列情事之一者，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。

    新埔某狗場被檢舉虐待狗狗。（圖由竹縣府提供）

    新埔某狗場被檢舉虐待狗狗。（圖由竹縣府提供）

    新埔某狗場被檢舉虐待狗狗。（圖由竹縣府提供）

    新埔某狗場被檢舉虐待狗狗。（圖由竹縣府提供）

    新埔某狗場被檢舉虐待狗狗。（圖由竹縣府提供）

    新埔某狗場被檢舉虐待狗狗。（圖由竹縣府提供）

