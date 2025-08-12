趕在楊柳颱風前第一戶完工！彰化好德行善團認養台南受災戶

好德行善團認養台南受災後，完成第一戶的家園重建，換上全新屋頂。（陳文彬提供）

2025/08/12 09:53

〔記者劉曉欣／彰化報導〕眼看楊柳颱風又要逼近，來自彰化縣的好德做工行善團認養台南丹娜絲颱風受災戶計畫，已完成第一戶專案，總計花費18萬元幫忙李家拆下破碎的屋頂瓦片，換上全新的浪板屋頂，讓受災戶再也不擔心颱風又來了！

好德做工行善團協會秘書長陳文彬表示，這是該行善團首度跨出彰化縣，幫助台南受災戶，在立委郭國文的幫助下，以重建邊緣戶的家園為第一優先，不只出料出工出錢，最重要還包辦所有拆除建築土方與廢棄物的清運。

陳文彬說，這是與時間賽跑的認養案，為了抓緊好天氣，師傅與工人全力投入，目前已完成第一個認養戶家園重建，地點在七股區永吉里，工班自備工人與工料從彰化、屏東各地帶工帶料過去台南協助搭建，並動用吊車從彰化縣福興鄉調了500坪浪板到場，當完工之際，由該團常務監事翁錦坤親自把18萬元交與李姓認養戶，再由李姓認養戶把錢直接交給工班，全程立委郭國文服務處執行長陳怡如見證。

陳文彬說，眼見楊柳颱風即將來到，能夠給李家安全不漏水的家園，就是行善團跨出彰化的最大意義，目前也正在趕工，希望能多幫幾戶完成屋頂搭建，再也不怕颱風帶來雨水。

