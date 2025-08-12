為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    趕在楊柳颱風前第一戶完工！彰化好德行善團認養台南受災戶

    好德行善團認養台南受災後，完成第一戶的家園重建，換上全新屋頂。（陳文彬提供）

    好德行善團認養台南受災後，完成第一戶的家園重建，換上全新屋頂。（陳文彬提供）

    2025/08/12 09:53

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕眼看楊柳颱風又要逼近，來自彰化縣的好德做工行善團認養台南丹娜絲颱風受災戶計畫，已完成第一戶專案，總計花費18萬元幫忙李家拆下破碎的屋頂瓦片，換上全新的浪板屋頂，讓受災戶再也不擔心颱風又來了！

    好德做工行善團協會秘書長陳文彬表示，這是該行善團首度跨出彰化縣，幫助台南受災戶，在立委郭國文的幫助下，以重建邊緣戶的家園為第一優先，不只出料出工出錢，最重要還包辦所有拆除建築土方與廢棄物的清運。

    陳文彬說，這是與時間賽跑的認養案，為了抓緊好天氣，師傅與工人全力投入，目前已完成第一個認養戶家園重建，地點在七股區永吉里，工班自備工人與工料從彰化、屏東各地帶工帶料過去台南協助搭建，並動用吊車從彰化縣福興鄉調了500坪浪板到場，當完工之際，由該團常務監事翁錦坤親自把18萬元交與李姓認養戶，再由李姓認養戶把錢直接交給工班，全程立委郭國文服務處執行長陳怡如見證。

    陳文彬說，眼見楊柳颱風即將來到，能夠給李家安全不漏水的家園，就是行善團跨出彰化的最大意義，目前也正在趕工，希望能多幫幾戶完成屋頂搭建，再也不怕颱風帶來雨水。

    好德行善團認養台南受災後，完成第一戶的家園重建，換上全新屋頂。（陳文彬提供）

    好德行善團認養台南受災後，完成第一戶的家園重建，換上全新屋頂。（陳文彬提供）

    好德行善團認養台南受災後，完成第一戶的家園重建，換上全新屋頂。（陳文彬提供）

    好德行善團認養台南受災後，完成第一戶的家園重建，換上全新屋頂。（陳文彬提供）

    好德行善團認養台南受災後，完成第一戶的家園重建，換上全新屋頂。（陳文彬提供）

    好德行善團認養台南受災後，完成第一戶的家園重建，換上全新屋頂。（陳文彬提供）

    好德行善團認養台南受災後，完成第一戶的家園重建，換上全新屋頂。（陳文彬提供）

    好德行善團認養台南受災後，完成第一戶的家園重建，換上全新屋頂。（陳文彬提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播