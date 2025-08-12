為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    挺過丹娜絲 二度綻放的梅嶺油桐花再遇楊柳挑戰

    挺過丹娜絲颱風、西南氣流豪雨，梅嶺的柚桐樹，目前二度開花中。（圖由陳居峰提供）

    挺過丹娜絲颱風、西南氣流豪雨，梅嶺的柚桐樹，目前二度開花中。（圖由陳居峰提供）

    2025/08/12 09:50

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南知名的楠西梅嶺，也有迷人的油桐花美景，每年盛開3次，猶如白雪染枝頭，吸引民眾上山遊賞；目前二度綻放中，只是挺過了「丹娜絲」颱風，又將面對「楊柳」的挑戰，備受關注。

    油桐花勝景位於中海拔的「大湖桶」聚落，緊鄰福來百年老梅園，數量約300株，主要分布在當地的停車場與邊坡之間，由楠西商圈發展協會常務監事陳居峰18年前開始栽種、營造。

    陳居峰說，由於陸續栽植新品種，當地油桐在每年的4~5月、7~8月、11~12月會三度開花，第1次最盛大，但另2次也有一定規模，都引人入勝。

    陳居峰提到，今年開春後，受氣候因素影響，梅嶺油桐的第1次開花稍有延遲，但進入5月就恢復正常，當時遊客如織，爭賞美景。

    陳居峰指出，7月初丹娜絲強襲，加上西南氣流持續帶來豪雨，影響了二次花期，目前約3分之1綻放中，美景再現，只是又將遭遇楊柳颱風，希望不要有災情。

    陳居峰表示，丹娜絲讓一些油桐樹斷裂嚴重，用心整理後才恢復原狀，上週天氣晴朗，沒被摧殘的，二度開花，吸引蝴蝶、蜜蜂成群聚集；將進行枝幹的矮化，避免受災。

    梅嶺的柚桐樹，目前二度開花中。（圖由陳居峰提供）

    梅嶺的柚桐樹，目前二度開花中。（圖由陳居峰提供）

    挺過颱風、豪雨，梅嶺的柚桐樹，目前二度開花中。（圖由陳居峰提供）

    挺過颱風、豪雨，梅嶺的柚桐樹，目前二度開花中。（圖由陳居峰提供）

