楊柳颱風逼近 北北桃任一地停班機捷即取消直達車及加班車

楊柳颱風逼近，桃園大眾捷運公司啟動防颱整備。（桃捷公司提供）

2025/08/12 09:45

〔記者余瑞仁／桃園報導〕楊柳颱風持續逼近臺灣，桃園大眾捷運公司為確保捷運系統和旅客的安全，目前正依防颱防洪SOP進行布署及應變準備，並持續密切注意颱風動向，若桃園、新北及台北市政府任一宣布停班，機場捷運即取消直達車及通勤加班車次，並於第一時間透過官網、臉書粉絲團、「i搭桃捷」APP及全線各車站旅客資訊系統與廣播系統同步發布最新營運資訊，請民眾留意。

為應對颱風可能帶來的雨勢，桃捷公司已於10日啟動防颱整備作業（包括機廠、車站及停車場），主動檢視防颱防汛設備，包括各車站入口處的防洪閘門及抽水設備等，於同日加強各場站的防汛巡查，並於防汛期前已完成隧道內的防水隔艙閘門年檢及測試，以確保颱風期間捷運系統和旅客安全。

請繼續往下閱讀...

桃捷公司表示，若桃園、新北及台北市政府任一宣布停班，機場捷運即取消直達車及通勤加班車次，全線維持普通車每15分鐘一班運行載客；若僅宣布停課不停班，直達車及通勤加班車仍正常運行，滿足通勤需求；颱風警報期間，將視颱風影響狀況調度列車降速行駛，直達車變更為每站停靠，抵達終點後將不再載客，並暫停收送預辦登機行李，而普通車仍維持15分鐘班距；若風速達一定標準，系統將暫停營運。

桃捷公司將視颱風動態，提前發布最新營運資訊於官網、官方臉書粉絲團及「i搭桃捷」APP，請旅客隨時留意，與可於上午6時至晚間24時，撥打桃捷公司客服專線（03）286-8789，由專人提供相關搭乘資訊。

楊柳颱風逼近，桃園大眾捷運公司啟動防颱整備。（桃捷公司提供）

楊柳颱風逼近，桃園大眾捷運公司啟動防颱整備。（桃捷公司提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法