為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳颱風逼近 四河分署：「草嶺潭」河道穩定已無迴水蓄水

    楊柳颱風來勢洶洶，雲縣府展開各項防汛措施，先行將抽水站前池水位降低，增加滯洪空間。（圖由雲林縣府提供）

    楊柳颱風來勢洶洶，雲縣府展開各項防汛措施，先行將抽水站前池水位降低，增加滯洪空間。（圖由雲林縣府提供）

    2025/08/12 09:32

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕楊柳颱風來勢洶洶，氣象署預測外圍環流可能為台灣山區帶來降雨，雲林縣府、水利署不敢大意，啟動相關防汛整備工作，針對7月初豪大雨清水溪上游河道形成的堰塞湖「草嶺潭」風險河道，第四河川分署說，目前河道穩定沒有迴水蓄水現象，會持續加強監控清水溪水位變化，若有狀況會馬上預警。

    第四河川分署副分署長張朝恭說，氣象署預測楊柳颱風降雨主要集中在濁水溪上游，民眾關心7月8日豪雨形成清水溪上游形成的堰塞湖「草嶺潭」現況，目前清水溪河道已穩定，沒有迴水蓄水現象，即水流可自然排放，0728西南氣流帶來的連日豪雨清水溪橋水位上升、下降都正常，會持續加強監控水位，若有危險會馬上預警。

    雲林縣府水利處指出，0728西南氣流帶來連日豪雨，造成縣內多條溪流水位暴漲，水退後河道積嚴重，因應楊柳颱風可能帶來的雨勢，已調派廠商針對排水瓶頸段加強清疏，維持排洪功能，另針對各抽水站設備試運轉，並提前將滯洪池、前池等防洪設施的預抽作業，把水位控制至低水位增加滯洪空間。

    水利處長許宏博表示，針對各公所提報的易淹水地點已完成279台移動式抽水機預佈，住家如位於低窪地區民眾有需要砂包可向在地公所申請領取。

    楊柳颱風來勢洶洶，雲縣府在易淹水地區預佈279台移動式抽水機待命。（圖由雲林縣府提供）

    楊柳颱風來勢洶洶，雲縣府在易淹水地區預佈279台移動式抽水機待命。（圖由雲林縣府提供）

    清水溪上游堰塞湖「草嶺潭」現況河道穩定，沒有迴水蓄水現象。（圖由第四河川分署提供）

    清水溪上游堰塞湖「草嶺潭」現況河道穩定，沒有迴水蓄水現象。（圖由第四河川分署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播