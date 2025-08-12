楊柳颱風逼近 四河分署：「草嶺潭」河道穩定已無迴水蓄水

楊柳颱風來勢洶洶，雲縣府展開各項防汛措施，先行將抽水站前池水位降低，增加滯洪空間。（圖由雲林縣府提供）

2025/08/12 09:32

〔記者黃淑莉／雲林報導〕楊柳颱風來勢洶洶，氣象署預測外圍環流可能為台灣山區帶來降雨，雲林縣府、水利署不敢大意，啟動相關防汛整備工作，針對7月初豪大雨清水溪上游河道形成的堰塞湖「草嶺潭」風險河道，第四河川分署說，目前河道穩定沒有迴水蓄水現象，會持續加強監控清水溪水位變化，若有狀況會馬上預警。

第四河川分署副分署長張朝恭說，氣象署預測楊柳颱風降雨主要集中在濁水溪上游，民眾關心7月8日豪雨形成清水溪上游形成的堰塞湖「草嶺潭」現況，目前清水溪河道已穩定，沒有迴水蓄水現象，即水流可自然排放，0728西南氣流帶來的連日豪雨清水溪橋水位上升、下降都正常，會持續加強監控水位，若有危險會馬上預警。

雲林縣府水利處指出，0728西南氣流帶來連日豪雨，造成縣內多條溪流水位暴漲，水退後河道積嚴重，因應楊柳颱風可能帶來的雨勢，已調派廠商針對排水瓶頸段加強清疏，維持排洪功能，另針對各抽水站設備試運轉，並提前將滯洪池、前池等防洪設施的預抽作業，把水位控制至低水位增加滯洪空間。

水利處長許宏博表示，針對各公所提報的易淹水地點已完成279台移動式抽水機預佈，住家如位於低窪地區民眾有需要砂包可向在地公所申請領取。

楊柳颱風來勢洶洶，雲縣府在易淹水地區預佈279台移動式抽水機待命。（圖由雲林縣府提供）

清水溪上游堰塞湖「草嶺潭」現況河道穩定，沒有迴水蓄水現象。（圖由第四河川分署提供）

