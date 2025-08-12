為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳颱風逼近菜價飆漲！每公斤均價破68塊 北農將釋第四波平價蔬菜

    根據台北農產運銷公司數據，今天蔬菜平均價為68.90元，上漲4.1元。北農副總經理路全利指出，受到楊柳颱風預期心理，加上7月份連續降雨，對於蔬菜產區造成影響，目前價格高檔。（記者孫唯容攝）

    2025/08/12 09:55

    〔記者孫唯容／台北報導〕楊柳颱風升級中颱持續直奔台灣，今（12）日清晨氣象署發布海上颱風警報，預估今下半天發布陸上颱風警報。有民眾反應一早前往菜市場買菜，菜價變超貴，地瓜葉一斤140元、小黃瓜一斤160元，直呼吃不消。

    根據台北農產運銷公司數據，今天蔬菜平均價每公斤為68.90元，上漲4.1元。北農副總經理路全利指出，受到楊柳颱風預期心理，加上7月份連續降雨，對於蔬菜產區造成影響，目前價格高檔，原先預期8月底復耕的蔬菜能夠上市，價格可望逐漸回穩，目前還需觀察。

    路全利表示，楊柳颱風來襲，導致農民昨天紛紛提早採收蔬果，今天台北市蔬菜到貨量約1321噸，第一果菜市場約951噸、第二果菜市場約370噸，較於星期天增加278公噸，但是今天是休市後第一天，到貨品質、含水量正常，不過由於颱風預期心理影響，今天的需求轉於殷切，蔬菜平均價為每公斤68.90元，相較禮拜天上揚4.1元。

    路全利說，針對楊柳颱風可能造成的影響，北農持續觀察，假設颱風離開後對於中南部蔬菜產區沒有造成進一步影響，價格波動就會穩定下來，目前蔬菜產區仍在進行復耕作業，整體仍需觀察颱風是否造成擴大影響，若是後續氣候正常，預估8月底復耕的蔬菜可以逐漸上市，屆時價格可望逐漸回穩，不過現在颱風看起來又往南走，如果後續帶來的雨量又造成新影響，復耕上市的蔬菜又要延後。

    路全利指出，北農第三波平價蔬菜作業是從8月8日到14日，由於颱風逐漸靠近，目前北農已在著手準備第四波平價作業，預計將從15日開始實行。

    根據北農數據，今天進貨量較休市前大幅增加，量增菜種有甘藍、小白菜、大白菜、青江菜、蕹菜、萵苣菜、甘薯葉、胡瓜、花胡瓜、苦瓜、茄子、番茄、敏豆、甜椒、青花苔、玉米、紅蘿蔔、青蔥、竹筍等，量減菜種有絲瓜等，其餘各菜種均略有增減。

    北農指出，葉菜類進貨量大幅增加，價格跌多漲少，甘藍到貨量約410噸，價格上漲2元，大白菜到貨量約68噸，價格上漲4元，小白菜到貨量約10噸，價下跌5元。進貨量大幅增加，價格漲跌互見，絲瓜到貨量約23噸，價格上漲24元。至於根莖類進貨量略增，價格漲多跌少，蘿蔔到貨量約51噸，價格上漲4元。

    北農說明，價格上漲菜種有甘藍、大白菜、甘薯葉、胡瓜、絲瓜、番茄、甜椒、青花苔、蘿蔔、紅蘿蔔、竹筍等，價格下跌菜種有小白菜、青江菜、蕹菜、萵苣菜、花胡瓜、苦瓜、茄子、敏豆、玉米、青蔥等，其餘各菜種持平。

