楊柳颱風外圍環流影響火炎山山徑1.6至2.1公里土石崩落

2025/08/12 09:30

〔記者蔡政岷／苗栗報導〕苗栗縣火炎山位於三義鄉與苑裡鎮交界處，曾經獲得登山網站票選為「台灣百大必訪步道」第1名，吸引不少山友造訪，地方也陸續爭取建設，提供更完善的登山環境。不過，林業及自然保育署新竹分署今天表示，受楊柳颱風外圍環流影響，火炎山山徑1.6至2.1公里土石崩落，提醒山友行經此路段勿逗留，快速小心通過。

林業及自然保育署新竹分署指出，考量近日天氣尚不穩定，為維護山友安全，新竹分署後續將儘速辦理修復，如有相關問題可電洽新竹分署。電話:03-5224163 分機245 或 241。

前連日雨勢，火炎山山區出現小落石，熱心認養火炎山登山步道的火炎山登山協會成員上山整理步道時，最近也目擊山友遭到小落石砸中，所幸無大礙，火炎山登山協會總幹事黃肇璟也上周曾提及，登山步道1.4至1.8公里處不少位置出現崩塌狀況。

