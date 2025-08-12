一中商圈收「白單」以為荷包失血 竟是守財暖心提醒

警方在機車上放置白單，提醒民眾注意安全帽防竊。（警方提供）

2025/08/12 09:36

〔記者許國楨／台中報導〕「天啊！我違停了嗎？」有民眾近期到一中街逛完街回到機車旁，赫見多了一張醒目「白單」，當場嚇得心頭一緊，還以為荷包要失血急忙細看，才發現不是罰單，而是一張特製的防竊宣導單。原來，這是台中市二分局為防止安全帽失竊祭出的暖心創意，讓不少民眾「先嚇一跳，再會心一笑」。

北區有台中公園、中友百貨、一中街、自然科學博物館等熱門景點，假日人潮洶湧，但周邊路段卻是安全帽竊案的高風險地帶，尤其是一中街、育才街、雙十路、精武路、三民路等熱點。許多民眾習慣將安全帽隨手掛在後照鏡、前掛勾，或直接放在座墊上，還有民眾將包包留在汽車內，讓竊嫌有機可乘。

請繼續往下閱讀...

為提醒大家防範，二分局除加強熱點巡邏、在商圈與學校附近懸掛布條外，更推出「白單宣導」，員警發現停放汽機車有防竊疑慮時，貼上一張酷似交通舉發白單的「防竊提醒單」，內容溫馨提醒「安全帽掛上安全扣」、「車內勿留財物」，這種「先驚後喜」方式，讓收單民眾印象深刻。

第二分局長鍾承志提醒，不論安全帽價值高低，停車後應放置物箱或鎖扣，手機架也應收好或使用防盜款，汽車則避免留財物在車內，減少成為竊嫌目標，才能安心逛街購物。

據了解，傳統「白單」是警方逕行舉發違停時所使用，但自6月起市警局已全面電子化。這次的「防竊白單」雖不能罰錢，卻能「保財又暖心」，成了街頭最特別的宣導方式。

警方在汽車擋風玻璃放注意車內財物的防竊白單。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法