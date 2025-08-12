為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    避免塞車！苗栗海洋觀光季16日登場 免費接駁、停車資訊一次看

    避免塞車，苗栗海洋觀光季接駁、停車資訊一次看。圖為黃昏時分的通霄沙雕美景。（張麥斯提供）

    避免塞車，苗栗海洋觀光季接駁、停車資訊一次看。圖為黃昏時分的通霄沙雕美景。（張麥斯提供）

    2025/08/12 09:41

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄沙雕藝術節正在通霄海水浴場舉辦，吸引大批人潮，9、10日天氣放晴假日車潮更將周邊道路擠得水洩不通，讓通霄鎮市區再現榮景。苗栗縣政府將於16日在通霄海水浴場舉行苗栗海洋觀光季，並邀請本土天團玖壹壹與不少藝人演出，預計將再吸引人潮，苗縣府也提供接駁車、停車資訊供遊客參考。

    苗縣府表示，免費接駁路線包括通霄海水浴場附近的通霄火車站、通霄漁港，下車後步行約5分鐘即可抵達會場，兩條路線同步運行、接駁車也將「跑不停」；接駁時間為傍晚5點至晚間8點，免費搭乘，不需預約，並安排指引與工作人員協助。

    另外，苗縣府指出，不論遊客前往欣賞沙雕或晚會，由於人潮眾多，建議大家共乘、搭乘接駁，或遵照指引停車。停車空間規劃於通霄鎮中山路街邊停車、西濱快速道路高架橋下海水浴場入口、通霄漁港倉庫皆規劃停車區。

    晚會邀請沈默紳士、AKB48 Team TP、喬幼、李麗芬、麗小花、Ozone、玖壹壹開唱，邀請遊客吹海風、聽音樂、賞沙雕。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播