避免塞車！苗栗海洋觀光季16日登場 免費接駁、停車資訊一次看

避免塞車，苗栗海洋觀光季接駁、停車資訊一次看。圖為黃昏時分的通霄沙雕美景。（張麥斯提供）

2025/08/12 09:41

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄沙雕藝術節正在通霄海水浴場舉辦，吸引大批人潮，9、10日天氣放晴假日車潮更將周邊道路擠得水洩不通，讓通霄鎮市區再現榮景。苗栗縣政府將於16日在通霄海水浴場舉行苗栗海洋觀光季，並邀請本土天團玖壹壹與不少藝人演出，預計將再吸引人潮，苗縣府也提供接駁車、停車資訊供遊客參考。

苗縣府表示，免費接駁路線包括通霄海水浴場附近的通霄火車站、通霄漁港，下車後步行約5分鐘即可抵達會場，兩條路線同步運行、接駁車也將「跑不停」；接駁時間為傍晚5點至晚間8點，免費搭乘，不需預約，並安排指引與工作人員協助。

請繼續往下閱讀...

另外，苗縣府指出，不論遊客前往欣賞沙雕或晚會，由於人潮眾多，建議大家共乘、搭乘接駁，或遵照指引停車。停車空間規劃於通霄鎮中山路街邊停車、西濱快速道路高架橋下海水浴場入口、通霄漁港倉庫皆規劃停車區。

晚會邀請沈默紳士、AKB48 Team TP、喬幼、李麗芬、麗小花、Ozone、玖壹壹開唱，邀請遊客吹海風、聽音樂、賞沙雕。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法