為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    因應海線公車需求 台中8/18起新增95路副線串聯港區新市鎮、外埔生活圈

    市公車95路18日起將新增副線「大勇四維東路口－外埔老人文康中心」。（市府提供）

    市公車95路18日起將新增副線「大勇四維東路口－外埔老人文康中心」。（市府提供）

    2025/08/12 09:33

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市海線地區快速發展，大眾運輸需求增加，交通局表示，自18日起，中台灣客運95路公車將新增「大勇四維東路口－外埔老人文康中心」95路副線，，整體班次提升至平日56班、假日40班，串聯台中港區新市鎮與外埔區生活圈的公車服務網絡，方便上班族、學生，以及年長者外出採買或參與社區活動。

    交通局長葉昭甫表示，台中市95路公車提供海線地區接駁轉乘功能，是很多民眾外出的重要代步工具，18日新加入公車陣容的95路副線，強化台中港區新市鎮交通連結外，讓設於海線的客運業調度場站地利之便，同時提供駕駛員安全、舒適的休息環境，兼顧海線民眾乘車需求與駕駛員勞動權益。

    交通局指出，目前95路正線提供平日48班、假日18班，區間車平日2班；調整後95正線平日22班、假日18班，副線則平日30班、假日22班，區間車平日4班，為台中港區與清水、大甲、外埔地區重要公車路線再加入生力軍。

    交通局表示，自18日起，95路副線將正式營運，同時95正線、區間車發車時刻也有調整。民眾可透過「台中市即時公車動態系統」、中台灣客運官網或「台中Go」APP查詢。

    中市18日起新增95路副線，串聯港區新市鎮、外埔生活圈。（市府提供）

    中市18日起新增95路副線，串聯港區新市鎮、外埔生活圈。（市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播