因應海線公車需求 台中8/18起新增95路副線串聯港區新市鎮、外埔生活圈

市公車95路18日起將新增副線「大勇四維東路口－外埔老人文康中心」。（市府提供）

2025/08/12 09:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市海線地區快速發展，大眾運輸需求增加，交通局表示，自18日起，中台灣客運95路公車將新增「大勇四維東路口－外埔老人文康中心」95路副線，，整體班次提升至平日56班、假日40班，串聯台中港區新市鎮與外埔區生活圈的公車服務網絡，方便上班族、學生，以及年長者外出採買或參與社區活動。

交通局長葉昭甫表示，台中市95路公車提供海線地區接駁轉乘功能，是很多民眾外出的重要代步工具，18日新加入公車陣容的95路副線，強化台中港區新市鎮交通連結外，讓設於海線的客運業調度場站地利之便，同時提供駕駛員安全、舒適的休息環境，兼顧海線民眾乘車需求與駕駛員勞動權益。

交通局指出，目前95路正線提供平日48班、假日18班，區間車平日2班；調整後95正線平日22班、假日18班，副線則平日30班、假日22班，區間車平日4班，為台中港區與清水、大甲、外埔地區重要公車路線再加入生力軍。

交通局表示，自18日起，95路副線將正式營運，同時95正線、區間車發車時刻也有調整。民眾可透過「台中市即時公車動態系統」、中台灣客運官網或「台中Go」APP查詢。

中市18日起新增95路副線，串聯港區新市鎮、外埔生活圈。（市府提供）

