曾在花東Long Stay近1年 她曝5原因在現實裡選擇放手

不到50歲退休、玩車宿小有名氣的顏淑如，昨突然發文透露，在台東池上、花蓮東里長住一年後，發現一些問題，包含交通、生活成本偏高、租屋困難與價格上漲、 醫療資源不足等，希望分享給想到花東生活的朋友作為一個重要參考。（圖擷自臉書）

2025/08/12 12:37

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不到50歲就退休、玩車宿小有名氣的顏淑如，她在個人臉書社團時常分享生活大小事，吸引超過2.3萬名粉絲，不過昨日她突然發文透露，在台東池上、花蓮東里長住一年後，發現一些問題，包含交通、生活成本偏高、租屋困難與價格上漲、醫療資源不足等，希望分享給想到花東生活的朋友作為一個重要參考。

顏淑如的個人臉書社團《我在池上Long Stay的日子～淑如好棒棒，我的生活日記》有超過2.3萬人加入，她昨日晚間以「為何離開池上（花東）？～愛了一整年的山與海，卻在現實裡選擇放手，一個長住者的真實告白」為題發文表示，她過去曾經以為，花東的的風景與人情，足以支撐她餘生的生活；甚至也曾真心想過，在這裡老去，將日子種在山海之間。

不過顏淑如表示，上週一位好友問她：「為什麼妳不把長住後發現的問題寫出來？」這句話讓她靜下來思考，並直言「或許，我不該只報喜不報憂」。他為此也寫出在台東池上、花蓮東里長住一年後的親身體會，誠心分享給想移居花東的朋友。

顏淑如提出的第一個問題是「交通」，她表示道路「測速密集」，台9線、台11線幾乎全線測速，長途開車壓力大。且「天然災害頻繁」，地震、颱風或豪雨後，北迴、南橫、南迴常中斷，一旦受困，會有孤立無援的感覺。

第二為「生活成本偏高」。包含物價比西部高，即使是農產品也不例外。除非完全自給自足，日常採買與外食都比西部多支出。她也提到，她後來靠網購降低日用品開銷，但也意味著在地消費減少，商家成本更高、價格更難下降。

第三為「租屋困難與價格上漲」。像是房源稀少，需求又大，適合的房子不好找。她也曾遇過不肖房東收訂金後臨時加條件，甚至有人開價3萬元，理由只是「反正你負擔得起」。

第四為「醫療資源不足」，比如專科與醫療器械有限，常需跨鎮或跨縣就醫。又如池上沒有耳鼻喉科，只能跑玉里，甚至花蓮市；婦科更稀缺，有時必須開車一小時以上到台東市。且大醫院科別不全，部分科別一週僅看診一、二天。

顏淑如也提到，「花東依然是我心中的美麗所在，但當「旅行者」變成「長住者」，現實條件就必須細細衡量」、「或許有人完全不覺得這些是問題，那很好～每段經驗都獨一無二。以上，只是誠實分享我的所見所感，希望能給想來花東生活的朋友，一個更完整的參考」。

過去縱橫商場的顏淑如，也在大學兼任講師，但在45歲那一年父親驟逝後，她也慢下腳步，2020年底則是展開一個人車宿旅行的行動。雖然她很早就在桃園置產，但2018以來也陸續在台東知本、屏東恆春Long Stay，2023至2024年間更在池上、富里Long Stay近一年，雖然近期生活重心回到桃園，但在生活紀錄的字裡行間，仍可看到她對於池上的想念與回憶。

