    生活

    為超商店員與外送員抱屈！沈榮欽：奧客值得法律更嚴格的懲處

    台中市南屯區近日傳出，有女子因不滿結帳時店員未提供裝袋服務，竟當場砸碎紅酒瓶，還猛搖啤酒罐向店員猛灑，導致18歲年輕店員受傷，行徑相當誇張。（資料照，翻攝自臉書）

    2025/08/12 13:03

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台中市南屯區近日傳出，有女子因不滿結帳時店員未提供裝袋服務，竟當場砸碎紅酒瓶，還猛搖啤酒罐向店員猛灑，導致18歲年輕店員受傷。加拿大約克大學副教授沈榮欽發文指出，在台北市其實也有外送員遇到奧客而有類似遭遇，他對此撰文為超商店員與外送員抱屈，並強調顧客不是上帝，傷人奧客值得法律更嚴格的懲處。

    沈榮欽在臉書以「為超商店員與外送員抱屈」為題發文指出，台中蔣姓婦女砸紅酒瓶致全家店員割傷，引起全民憤慨；但在同時，台北市另一則外送員的小衝突，則很少有人注意。

    沈榮欽分享，台北市的一名外送員，扛著沉重的四大袋飲料到北市一家知名的實驗室，結果訂貨的女士和台中蔣姓婦女一樣，將錢甩在桌上，以羞辱外送員。

    沈榮欽表示，相較台灣的顧客至上，北美地區的店家，如果不滿顧客（例如丟錢侮辱店員），可以報警以非法進入（trespassing）為由，要求客人立刻離開，因為店家屬於私人財產，客人違反有時會遭到逮補，更不用說潑啤酒或是以紅酒傷人了。

    不過沈榮欽也指出，外送員就十分弱勢了，因為外送員是將商品送到客人所在的地點，不但沒有指控非法進入的優勢，還因人單力薄，往往處於劣勢。

    沈榮欽說明，台北市的衝突源自外送員送達時，電請顧客下來取貨，卻被要求將貨扛上去，但是外送員卻堅持不上，所以雙方可能言語上略有交鋒。最後外送員依舊將貨扛上去，遂遭到羞辱。

    沈榮欽表示，在某些國家，這種事情會以顧客多付小費解決，但是台灣缺乏小費文化，而外送平台又缺乏上樓相關的額外付費機制，遂引發衝突。

    沈榮欽強調，很多人不知道，外送員是以時間換取收入的行業，只要貨到付款時拖個十分鐘，外送員的收入就立刻下降。而且正因為在台灣缺乏上樓費，所以家住六樓公寓者在夏天尤其喜歡叫外送上樓，尤其是十分沉重的商品，外送員一天上下樓二、三十趟，對體力與膝蓋都是不小的負荷，長久以往，往往造成職業傷害，而沒有退休金的他們，是完全沒有任何保障的。

    沈榮欽說，因此外送員和平台發展出一種特殊文化：外送員遇到大熱天要爬五、六樓公寓的地址，會立刻「轉單」給其他外送員，而平台為了避免轉單，會刻意隱瞞地址樓層，等到外送員接單後，才能見到註明樓層，成為隱瞞與推託的賽局。追根究底，其實是因為外送平台缺乏上樓費所致。

    沈榮欽也指出，曾經聽不少外送員說過，他們遇過有錢的客戶或公司，很少給小費，會給小費者多是看似不富裕的一般人或是有小費文化的美加人士。而這些人也經常會開門並準備好錢以待，不浪費外送員等待與找零的時間。

    沈榮欽也提到，最近中國快遞才出現聯合抵制一家惡劣的住宅社區大樓，導致所有商品都無法寄至該社區大樓。因為社區住戶經常投訴快遞員，經過所有快遞聯合抵制後，住戶向物業管理公司施壓，物業公司遂在地下停車場設置一處快遞專區，卻又引發住戶不滿，認為佔用其停車空間，要物業公司承擔。物業公司鑑於客戶經常投訴快遞公司商品損傷，而不願承擔契約以外的事項，引得住戶不滿，又要投訴物業公司。

    沈榮欽在文末強調，顧客不是上帝，傷人奧客值得法律更嚴格的懲處，而店員與外送員的弱勢，應該有相關企業與平台用更多的制度性措施去保障他們，而不是任由個性惡劣的客人予取予求。

