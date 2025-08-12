為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳來襲 竹縣「關鍵轉折時刻」產業論壇延期

    原定明天（13日）要在新竹縣AI智慧園區普生竹創大樓（見圖）登場的「關鍵轉折時刻：數位突圍×全球佈局」產業論壇，因楊柳颱風將延期舉行。（記者黃美珠攝）

    2025/08/12 09:32

    〔記者黃美珠／新竹報導〕楊柳颱風將直襲台灣，使得新竹縣原定明天（13日）要在AI智慧園區普生竹創大樓國際會議廳，因應美國對等關稅等問題而辦的「關鍵轉折時刻：數位突圍×全球佈局」產業論壇，縣府產業發展處長陳偉志今天宣布將延期，改在9月10日才登場。

    陳偉志說，這個活動是該處跟新竹縣工業會所共同舉辦。

    是因應今年4月初第一波關稅問題，他們下鄉對各個廠協會辦座談時，有不少廠商希望能夠藉由論壇了解地方政府以及中央政府的一些相關政策，並針對產業數位轉型找一些專家學者來分享。

    所以這次議題不完全是全部針對關稅，但會就台美關稅談判後相關的衝擊做分析，並說明縣府乃至中央對產業可以提供的支持方案等而召開的論壇，已知縣內至少將有50家企業界代表將與會，希望藉此聽取業界的聲音，加強縣府和業界攜手如何透過數位科技突圍當前台灣關稅帶來的產業困境，以及如何重新佈局全球市場。

    因為楊柳颱風來襲，且今天就可能發布相關颱風警報，所以該處跟工業會商討後決定延期舉行。

