新北下水道維護智慧升級 手機AR看透地下管線

新北市推出專為下水道設計的手機擴增實境（AR）應用軟體，方便工程人員掌握地下管線資訊。（圖由水利局提供）

2025/08/12 09:40

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市的雨水、污水下水道總長度近3600公里，猶如1座龐大且錯綜複雜的地下迷宮，為提升日常維護與巡檢效率，市府繼導入虛擬實境（MR）系統後，現在推出專為下水道設計的手機擴增實境（AR）應用軟體，工程人員只需要透過手機或平板電腦，就能「看透地下」，精準掌握管線位置與維修資訊。

水利局長宋德仁指出，這套AR軟體透過手機或平板螢幕下載APP，使用者可即時查看地下管線走向及關鍵設施位置，不用再仰賴紙本圖資或繁瑣測繪流程，有效節省作業時間與人力成本。新系統串接新北市地理圖資的資料庫，以人孔作為定位參考點，可即時顯示管徑、上下游高程等管線資訊，提升現場應變與決策效率。

宋德仁表示，相較於過去需要穿戴3D頭盔的MR系統，現在只要1支手機就能搞定，新系統的設備門檻更低、操作更簡便，即便是首次使用的巡檢人員也能快速上手，提高作業靈活性，加快修繕與巡查進度。

工程人員陳先生說，使用手機AR的軟體能直接看到地下管線和道路的狀況，判斷問題快速準確，過去只能依靠紙本平面圖，有時候看得「霧煞煞」，遇到問題得挖開地面才能釐清，費時費力，現在有AR輔助，工作流程順暢許多，效率提升好幾倍。

水利局補充，導入AR軟體後，有助於提高雨水、污水管線的維修精準度，減少不必要的挖掘，降低對市民交通與日常生活的影響，象徵新北市在智慧城市治理持續進步。

透過手機AR軟體，可了解雨水下水道的佈設情形。（圖由水利局提供）

施工現場透過擴增實境（AR）軟體，確認施工區域周邊污水管線佈設情形。（記者賴筱桐攝）

