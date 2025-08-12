為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳颱風持續增強擴大 氣象署估下午發陸警、明午後登陸

    中央氣象署8月12日上午8點的楊柳颱風路徑預測，直奔台灣而來。（中央氣象署提供）

    中央氣象署8月12日上午8點的楊柳颱風路徑預測，直奔台灣而來。（中央氣象署提供）

    2025/08/12 09:18

    〔記者蔡昀容／台北報導〕中颱楊柳直奔台灣，中央氣象署今天（12日）上午5時30分發布海上颱風警報，警戒區域維持台灣東南部海面、巴士海峽。預報員劉宇其指出，颱風強度將稍微增強、暴風半徑稍擴大，預計今天下午發布陸上颱風警報，預計明天午後登陸。

    氣象署上午8點30分指出，中颱楊柳上午8時位於台東的東南東方約730公里處海面，近中心最大風速每秒33公尺，相當於12級風；瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風；七級風平均暴風半徑120公里，十級風平均暴風半徑40公里。以每小時25公里速度，向西北西靠近台灣，預測明天上午8時將抵達台東的東南東方約140公里處。

    氣象署預報員劉宇其說明，今天清晨5時30分已發布海警，接近台灣的過程中，預計強度增強、暴風半徑擴大，今天下午將發布陸警；預計明天午後登陸台灣，晚間進入台灣海峽，明天風雨最大。

    風力方面，劉宇其表示，今晚到明晨，東半部外海逐漸出現8至9級陣風，沿海風勢也會增強；颱風明天白天通過台灣，沿海地區普遍達到8級以上陣風，彰化以南、花蓮、台東甚至會有11級以上陣風，登陸區域台東可能有更高陣風，請民眾留意。

    降雨方面，劉宇其指出，今天各地大致晴朗穩定，西半部及山區午後雷陣雨，但深夜開始，基隆北海岸、宜蘭開始出現陣雨，明天雨勢增大，東半部、嘉義以南、澎湖可能出現大雨或豪雨以上雨勢，其中花東地區、南部山區有豪雨以上等級雨勢，其他山區留意局部大雨。週四（14日）颱風遠離，金門清晨雨勢較大，其他地區降雨趨緩。

    海浪方面，今晚到明天東半部沿海風浪增至2米，明天普遍達3米，颱風中心附近可達5至8米浪高。

    劉宇其提醒，明天東半部一早起來風雨強，嘉義以南、澎湖下半天風雨較強，金門明天入夜之後風雨轉強，建議民眾趁著今天天氣相對穩定，做好防颱工作，避免前往海邊、山區活動。

    楊柳颱風來襲，中央氣象署製圖說明降雨趨勢。圖為8月12日上午8點40分版本。（中央氣象署提供）

    楊柳颱風來襲，中央氣象署製圖說明降雨趨勢。圖為8月12日上午8點40分版本。（中央氣象署提供）

    楊柳颱風來襲，中央氣象署製圖說明風力趨勢。圖為8月12日上午8點40分版本。（中央氣象署提供）

    楊柳颱風來襲，中央氣象署製圖說明風力趨勢。圖為8月12日上午8點40分版本。（中央氣象署提供）

    楊柳颱風來襲，中央氣象署製圖提醒民眾做好防颱準備。圖為8月12日上午8點40分版本。（中央氣象署提供）

    楊柳颱風來襲，中央氣象署製圖提醒民眾做好防颱準備。圖為8月12日上午8點40分版本。（中央氣象署提供）

    熱門推播