怕綠島變「關島」！楊柳颱風來了 千餘遊客急撤

台東富岡漁港今早湧現從綠島撤離的遊客。（記者黃明堂攝）

2025/08/12 09:16

〔記者黃明堂／台東報導〕楊柳颱風來勢洶洶，綠島正值旅遊旺季，島上遊客今天早上大量撤離，首班客輪即滿載抵達富岡漁港，預計早上4班客輪可撤離1200人，中午後將停航。多數遊客是提早撤離綠島，就怕颱風一來成了「關島」多日遊。

早上台東天氣晴朗炎熱，稍有起風狀態，富岡漁港的漁船上有不少漁民將船上漁網等物品固定繫緊，也加強船隻與碼頭的固定，漁民說，東西如果沒綁緊，颱風來時，風浪大，船隻劇烈搖晃，東西很容易飛出去。

請繼續往下閱讀...

富岡客輪碼頭今早6點半開出第一班往綠島的客輪，但搭船人數不多，多為島民；在綠島南寮漁港一早則即湧現人潮，搶搭第1班7點半客輪，同時間排定兩班船，首艘綠島之星2號一客滿，不到預定發船時間即出發，原訂8點半抵達富岡，提早了半小時抵達。

首艘載運約300人，下船遊客說，早上海面風浪比平常稍大，還能強忍，但也有不少容易暈船的人吐。遊客當中，有人是幸運按既定行程回來，有人是提早數小時或提早1到2天回來，有人原本安排3天2夜，但昨天下午去，今天早上就回來了，成了一夜遊。來自桃園的賴姓女遊客說，還好自己只是提前3小時回來。

台東往返綠島船班將在中午停航，預計上午共有4個航次從綠島出發，預計可撤回1200人。

台東富岡漁港今早湧現從綠島撤離的遊客。（記者黃明堂攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法