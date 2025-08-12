為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    助農漁民強化源頭管理 屏東縣府補助農漁品自主送驗

    設籍屏縣的農民或農民團體，可申請補助進行農藥殘留檢驗。（屏東縣政府提供）

    2025/08/12 09:34

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕為協助農漁民強化源頭管理、落實自主管理制度，屏東縣政府持續推動農漁產品自主送驗補助計畫，盼透過具體補助政策，減輕農漁民負擔，提升產品信任度與市場競爭力。

    屏東縣長周春米表示，在養殖水產品方面，縣府目前推動「養殖水產品推廣動物用藥自主管理計畫」，協助設籍屏東縣的養殖戶加強自我把關。由縣府補助每項檢驗費用6成，漁民僅需自付4成檢驗費，盼透過實質支持，鼓勵更多養殖業者主動送驗，共同維護養殖漁業形象，穩健拓展內外銷通路。

    屏縣府衛生局說明，縣府同步推行「農藥殘留自主管理方案」，針對多達411項農藥進行殘留檢驗。凡設籍屏縣的農民或農民團體所生產的新鮮蔬果，均可申請補助。縣府每件補助2000元，農民僅需自付1800元，實質減輕送驗成本，並為產品安全品質把關，以提升消費者信賴。

    衛生局強調，農漁民是屏東堅實的後盾，縣府會持續與農漁民站在一起，提供最實質的支持，打造健康、安全、具競爭力的農漁業環境；更多送驗資訊公告於屏東縣檢驗中心官方網頁。

