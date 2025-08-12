為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳颱風逼近 新北動物之家修樹、清溝防颱護毛寶貝

    剪過長樹木枝條。（圖由動保處提供）

    剪過長樹木枝條。（圖由動保處提供）

    2025/08/12 09:11

    〔記者羅國嘉／新北報導〕中度颱風「楊柳」直奔台灣，新北市動物保護防疫處長楊淑方表示，為確保各動物之家毛寶貝安全，已完成樹木修剪、水溝清掃、屋頂門窗固定等防颱準備，並擬定輪值表，於緊急時調度值班人員進駐各動物之家應變。

    楊淑方指出，新北市多數動物之家位於山區，颱風前工作人員集體動員，修剪過長樹枝，減少受風面積並避免強風吹斷；清掃水溝防止腐葉枯枝阻塞水道，降低淹水風險，同時加強門窗固定，移置車輛，避免樹木傾倒危及屋舍或壓迫電線。颱風期間，各動物之家及動保處將安排人員24小時輪班留守，及時回報災情，掌握颱風動態，守護動物安全。

    楊淑方說明，八里、新店、瑞芳及五股動物之家已清理排水設施，確保排水功能正常，並加固窗戶玻璃及通風口門扇，颱風前針對周邊樹木進行修剪移置，避免倒塌壓垮房舍傷及動物。人員嚴陣以待，隨時留意颱風資訊，防止災害事故發生。

    楊淑方表示，為減少財產損失並守護毛寶貝安全，每年均編列經費進行建築修繕補強，颱風前做好防颱準備，將災害降至最低，並預先安排留守人員，確保所有收容動物平安度過颱風天。

    加固戶外物品。（圖由動保處提供）

    加固戶外物品。（圖由動保處提供）

    清理排水溝避免積水。（圖由動保處提供）

    清理排水溝避免積水。（圖由動保處提供）

    門窗加貼膠條固定避免吹裂。（圖由動保處提供）

    門窗加貼膠條固定避免吹裂。（圖由動保處提供）

    加固植栽樹木。（圖由動保處提供）

    加固植栽樹木。（圖由動保處提供）

