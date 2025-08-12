楊柳颱風直奔台灣 蘭陽大橋完成清疏

楊柳颱風直奔台灣，宜蘭重要路段蘭陽大橋緊急完成清疏，機具及人員將撤離河道。（一河分署提供）

2025/08/12 09:06

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕楊柳颱風直奔台灣，中央氣象署今天清晨發布海上颱風警報，宜蘭重要路段蘭陽大橋緊急完成清疏，今天機具及人員將撤離河道；另外，水利署第一河川分署轄管85座水門，也完成維護保養及操作測試，並全面檢修移動抽水機，因應風災作業。

中南部水患嚴重，面對楊柳颱風逼近，水利署不敢大意，要求各地掌握歷年災點，提醒適時啟動抽水站及抽水機，並預先放空滯洪池以增加容洪空間，減少積淹水情形。

一河分署長董志剛說，針對宜蘭部分，蘭陽大橋緊急清疏，已完成瓶頸段，為迎戰颱風，分署全面完善轄區在建工程、水門及移動式抽水機的防汛整備工作，特別加強排水門出口水道清疏，以加速排水效率，並督導宜蘭縣政府完成各抽水站的試運轉及前池淨空作業，確保運作順暢。

他說，轄管85座水門，均完成維護保養及操作測試，也全面檢修移動抽水機，妥善率達百分之百，確保在需要時能立即投入運作，目前開口合約待命啟動，分署並與宜蘭縣府緊密聯繫，安排人力隨時掌握水情，必要時提前啟動應變機制，與地方政府協同防災。

一河分署工程人員加強水道出口清疏作業。（一河分署提供）

一河分署派遣機具進入河道清疏。（一河分署提供）

