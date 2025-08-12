中市民騎YouBike2.0日眾 審計處：有6成民眾無車可借或無位可還

台中市審計處表示，台中市的YouBike2.0無車可借情形仍未改善。（記者蘇金鳳攝）

2025/08/12 08:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市YouBike2.0站目前已有1628站，台中市審計處表示，截至113年底止，公共自行車數計12,228輛，經書面調查有逾6成受訪者，表示有無車可借或無位可還的經驗，部分使用率較高的租賃站，其車柱數量偏低，而部分租賃站使用率不高，有待調整車柱數。

交通局表示，持續檢視民眾借還車需求，YouBike2.0目前為12,426輛、2.0E為450輛，共12,876輛，已完成再增柱超過150站租賃站，實際建置車柱總數量已超過28,140柱，並將持續要求廠商加強調度；而今年6月份見車率資料，約94%以上站數的見車率達90%以上，顯示無車可借狀況持續改善。

請繼續往下閱讀...

審計處表示，台中市近5年度公共自行車租賃站及租借人次由2010年度的374站、888 萬餘人次，逐年成長至2024年度之1,505站、1,878 萬餘人次，截至 2024年底止，公共自行車數計12,228輛。

審計處表示，經書面調查有逾6成受訪者曾有無車可借或無位可還的經驗，而部分使用率較高的租賃站，其車柱數量偏低，而部分租賃站使用率不高，有待評估移設及調整車柱數。

審計處指出，市府雖積極宣導民眾加入使用公共自行車保險，但是部分緊急傷害事件後續處理情形未適時追蹤，不利維護騎乘者權益。

此外，審計處並質疑，iBike1.0自2023年6月28日停止營運已逾年餘，仍有大量自行車置於戶外出現損壞，影響變賣價值，亟待積極辦理資產再利用或報廢事宜等情事。

交通局表示，iBike1.0目前相關設備報廢計畫已核備，由廠商依計畫書內容執行。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法