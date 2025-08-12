為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中市民騎YouBike2.0日眾 審計處：有6成民眾無車可借或無位可還

    台中市審計處表示，台中市的YouBike2.0無車可借情形仍未改善。（記者蘇金鳳攝）

    台中市審計處表示，台中市的YouBike2.0無車可借情形仍未改善。（記者蘇金鳳攝）

    2025/08/12 08:58

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市YouBike2.0站目前已有1628站，台中市審計處表示，截至113年底止，公共自行車數計12,228輛，經書面調查有逾6成受訪者，表示有無車可借或無位可還的經驗，部分使用率較高的租賃站，其車柱數量偏低，而部分租賃站使用率不高，有待調整車柱數。

    交通局表示，持續檢視民眾借還車需求，YouBike2.0目前為12,426輛、2.0E為450輛，共12,876輛，已完成再增柱超過150站租賃站，實際建置車柱總數量已超過28,140柱，並將持續要求廠商加強調度；而今年6月份見車率資料，約94%以上站數的見車率達90%以上，顯示無車可借狀況持續改善。

    審計處表示，台中市近5年度公共自行車租賃站及租借人次由2010年度的374站、888 萬餘人次，逐年成長至2024年度之1,505站、1,878 萬餘人次，截至 2024年底止，公共自行車數計12,228輛。

    審計處表示，經書面調查有逾6成受訪者曾有無車可借或無位可還的經驗，而部分使用率較高的租賃站，其車柱數量偏低，而部分租賃站使用率不高，有待評估移設及調整車柱數。

    審計處指出，市府雖積極宣導民眾加入使用公共自行車保險，但是部分緊急傷害事件後續處理情形未適時追蹤，不利維護騎乘者權益。

    此外，審計處並質疑，iBike1.0自2023年6月28日停止營運已逾年餘，仍有大量自行車置於戶外出現損壞，影響變賣價值，亟待積極辦理資產再利用或報廢事宜等情事。

    交通局表示，iBike1.0目前相關設備報廢計畫已核備，由廠商依計畫書內容執行。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播