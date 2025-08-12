為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    普濟殿燒化王船「灰燼藏寶」 夫妻幸運挖出4枚「龍銀」

    普濟殿王巡醮王船分別在龍目安入龍銀、船頭銅鏡安入五帝錢。（記者王姝琇攝）

    普濟殿王巡醮王船分別在龍目安入龍銀、船頭銅鏡安入五帝錢。（記者王姝琇攝）

    2025/08/12 08:54

    〔記者王姝琇／台南報導〕普濟殿王巡醮打造黑底擂金彩繪王船，10日在漁光島燒化，隔天就有內行人來挖寶，最具價值就屬龍目內6枚「龍銀」及船頭銅鏡內5枚「五帝錢」，昨日近傍晚龍銀全數被挖出，其中4枚被同1對夫妻尋獲，超幸運！

    王船燒化後通常會剩餘無法化成灰燼的鍋碗瓢盆及金屬類物品，內行人會在燒化後溫度稍降時開始挖寶，其中最具價值的就是龍銀、五帝錢。龍銀因銀幣上有龍紋圖案而得名，用以鎮宅避邪、招財納福；五帝錢則分別為順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶的5位清朝帝王，在位期間所鑄造的銅錢，有招財、化煞、鎮宅、辟邪等功效。

    普濟文史研究協會執行長蔣文正指出，當初打造王船時，在左、右兩側龍目內都分別安入3枚「龍銀」，象徵天、地、人三才，船頭獅頭銅鏡內則安入5枚「五帝錢」，為整艘王船納入帝王之氣，成為名副其實的「帝王之船」，並置入3塊壓艙石。

    來自安定蘇厝、帶著工具來挖寶的王良全和李孟如夫妻倆一口氣尋獲4枚龍銀，王良全分享到，小時候父親會帶他去挖寶，尤其蘇厝長興宮3年1科瘟王祭，吸引許多人在王船燒化後來碰運氣，在古早時還能撿些沒有燒化的歹銅舊錫去變賣換錢。

    王良全說，這不是隨便挖，首先要知道船首方向及龍銀、帝錢安入位置，劃定範圍後用金屬工具撥開灰燼，聽到「鏘」的金屬撞擊聲再挖開確認，有了工具和技巧後，就看與神明有沒有緣分，過程十足考驗耐性，且通常現場仍是高溫，要時刻注意安全。李孟如表示，這是180年難得遇到的醮典，無論挖到什麼都值得紀念，可惜太陽下山之前，五帝錢都未出現。

    除了他們夫妻一口氣尋獲的4枚龍銀，記者實地在現場嘗試挖寶也幸運找到1枚，另1枚則由來自高雄的李晨宇尋獲，他說，之前就聽過王船燒化後可以尋寶，但王船灰燼範圍很大，要找到10元硬幣大小的龍銀，感覺根本「大海撈針」，原本沒抱什麼希望，只是想來體驗挖寶樂趣，最後是在王大哥分享技巧後再嘗試，沒想到真的找到1枚龍銀，會好好保存作紀念。

    記者實地在現場嘗試挖寶也幸運找到1枚龍銀。（記者王姝琇攝）

    記者實地在現場嘗試挖寶也幸運找到1枚龍銀。（記者王姝琇攝）

    普濟殿王巡醮王船10日燒化，隔天就有內行人特地來王船灰燼處挖寶。（記者王姝琇攝）

    普濟殿王巡醮王船10日燒化，隔天就有內行人特地來王船灰燼處挖寶。（記者王姝琇攝）

    挖到龍銀的現場民眾，其中4枚被同1對夫妻（左1、2）尋獲。（記者王姝琇攝）

    挖到龍銀的現場民眾，其中4枚被同1對夫妻（左1、2）尋獲。（記者王姝琇攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播