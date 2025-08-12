普濟殿燒化王船「灰燼藏寶」 夫妻幸運挖出4枚「龍銀」

普濟殿王巡醮王船分別在龍目安入龍銀、船頭銅鏡安入五帝錢。（記者王姝琇攝）

2025/08/12 08:54

〔記者王姝琇／台南報導〕普濟殿王巡醮打造黑底擂金彩繪王船，10日在漁光島燒化，隔天就有內行人來挖寶，最具價值就屬龍目內6枚「龍銀」及船頭銅鏡內5枚「五帝錢」，昨日近傍晚龍銀全數被挖出，其中4枚被同1對夫妻尋獲，超幸運！

王船燒化後通常會剩餘無法化成灰燼的鍋碗瓢盆及金屬類物品，內行人會在燒化後溫度稍降時開始挖寶，其中最具價值的就是龍銀、五帝錢。龍銀因銀幣上有龍紋圖案而得名，用以鎮宅避邪、招財納福；五帝錢則分別為順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶的5位清朝帝王，在位期間所鑄造的銅錢，有招財、化煞、鎮宅、辟邪等功效。

普濟文史研究協會執行長蔣文正指出，當初打造王船時，在左、右兩側龍目內都分別安入3枚「龍銀」，象徵天、地、人三才，船頭獅頭銅鏡內則安入5枚「五帝錢」，為整艘王船納入帝王之氣，成為名副其實的「帝王之船」，並置入3塊壓艙石。

來自安定蘇厝、帶著工具來挖寶的王良全和李孟如夫妻倆一口氣尋獲4枚龍銀，王良全分享到，小時候父親會帶他去挖寶，尤其蘇厝長興宮3年1科瘟王祭，吸引許多人在王船燒化後來碰運氣，在古早時還能撿些沒有燒化的歹銅舊錫去變賣換錢。

王良全說，這不是隨便挖，首先要知道船首方向及龍銀、帝錢安入位置，劃定範圍後用金屬工具撥開灰燼，聽到「鏘」的金屬撞擊聲再挖開確認，有了工具和技巧後，就看與神明有沒有緣分，過程十足考驗耐性，且通常現場仍是高溫，要時刻注意安全。李孟如表示，這是180年難得遇到的醮典，無論挖到什麼都值得紀念，可惜太陽下山之前，五帝錢都未出現。

除了他們夫妻一口氣尋獲的4枚龍銀，記者實地在現場嘗試挖寶也幸運找到1枚，另1枚則由來自高雄的李晨宇尋獲，他說，之前就聽過王船燒化後可以尋寶，但王船灰燼範圍很大，要找到10元硬幣大小的龍銀，感覺根本「大海撈針」，原本沒抱什麼希望，只是想來體驗挖寶樂趣，最後是在王大哥分享技巧後再嘗試，沒想到真的找到1枚龍銀，會好好保存作紀念。

記者實地在現場嘗試挖寶也幸運找到1枚龍銀。（記者王姝琇攝）

普濟殿王巡醮王船10日燒化，隔天就有內行人特地來王船灰燼處挖寶。（記者王姝琇攝）

挖到龍銀的現場民眾，其中4枚被同1對夫妻（左1、2）尋獲。（記者王姝琇攝）

