新北抽查448件泳具 167件標示不合格

新北市經濟發展局啟動泳具專案抽查，局長盛筱蓉公告抽檢結果指出，新北轄內商家共抽查448件商品，其中167件標示不合格。圖為抽查情況。（新北市經發局提供）

2025/08/12 08:52

〔記者黃子暘／新北報導〕暑假是戲水高峰，新北市經濟發展局啟動泳具專案抽查，局長盛筱蓉公告抽檢結果指出，新北轄內商家共抽查448件商品，其中167件標示不合格，包括未標示製造商或進口商等，市府已要求立即下架並限期改善，逾期未改善，可處2萬以上20萬元以下罰鍰；她提醒消費者，購買泳具時除了比較外觀和價格，也要確認標示是否完整。

經發局指出，專案總計抽查448件泳具商品，其中167件標示不合格，不合格原因包括浮板、蛙鏡等為未標示「製造商或進口商（名稱、地址、電話）、製造年月及淨重、容量、數量或度量」等資訊；服飾類商品則以未標示「國外製造商名稱」為大宗。

盛筱蓉說，這次抽查標示不合格商品，經發局已依「商品標示法」、「服飾標示基準」等規定，立即要求業者下架並限期改善，逾期未改善者，將依法開罰，嚴重者將公告業者名稱。

盛筱蓉表示，消費者選購浮板、蛙鏡、泳衣與泳褲等，易忽略商品是否有完整標示，然而依規定，浮板、蛙鏡等商品須符合「商品標示法」，而泳衣、泳褲則要遵循「服飾標示基準」規範，商品標示完整攸關消費者權益，呼籲業者務必依法標示，消費者也應拒絕購買來路不明、標示不全的商品，以保障自身權益。

