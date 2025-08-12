為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北抽查448件泳具 167件標示不合格

    新北市經濟發展局啟動泳具專案抽查，局長盛筱蓉公告抽檢結果指出，新北轄內商家共抽查448件商品，其中167件標示不合格。圖為抽查情況。（新北市經發局提供）

    新北市經濟發展局啟動泳具專案抽查，局長盛筱蓉公告抽檢結果指出，新北轄內商家共抽查448件商品，其中167件標示不合格。圖為抽查情況。（新北市經發局提供）

    2025/08/12 08:52

    〔記者黃子暘／新北報導〕暑假是戲水高峰，新北市經濟發展局啟動泳具專案抽查，局長盛筱蓉公告抽檢結果指出，新北轄內商家共抽查448件商品，其中167件標示不合格，包括未標示製造商或進口商等，市府已要求立即下架並限期改善，逾期未改善，可處2萬以上20萬元以下罰鍰；她提醒消費者，購買泳具時除了比較外觀和價格，也要確認標示是否完整。

    經發局指出，專案總計抽查448件泳具商品，其中167件標示不合格，不合格原因包括浮板、蛙鏡等為未標示「製造商或進口商（名稱、地址、電話）、製造年月及淨重、容量、數量或度量」等資訊；服飾類商品則以未標示「國外製造商名稱」為大宗。

    盛筱蓉說，這次抽查標示不合格商品，經發局已依「商品標示法」、「服飾標示基準」等規定，立即要求業者下架並限期改善，逾期未改善者，將依法開罰，嚴重者將公告業者名稱。

    盛筱蓉表示，消費者選購浮板、蛙鏡、泳衣與泳褲等，易忽略商品是否有完整標示，然而依規定，浮板、蛙鏡等商品須符合「商品標示法」，而泳衣、泳褲則要遵循「服飾標示基準」規範，商品標示完整攸關消費者權益，呼籲業者務必依法標示，消費者也應拒絕購買來路不明、標示不全的商品，以保障自身權益。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播