    首頁　>　生活

    張明發堅持有機、自然農法 要把大內推銷出去

    張明發堅持有機、自然農法，並研發酪梨麵等產品，希望讓更多人認識大內。（記者劉婉君攝）

    張明發堅持有機、自然農法，並研發酪梨麵等產品，希望讓更多人認識大內。（記者劉婉君攝）

    2025/08/12 08:50

    〔記者劉婉君／台南報導〕民國47年出生的張明發承接父親留下的農地，推行自然農法已12年，近年來並以自家的農產品開發酪梨麵等，今年並首度參與文化局的個人社區營造計畫，希望讓健康概念向下扎根，也讓更多人認識大內、走進大內。

    張明發早期曾在東南亞及中國等地的佛堂當志工，也曾經營素食食品，12年前返回台南市大內區，接手祖先留下來的農場，堅持以自然農法管理，目前大仁有機自然農場取得有機認證及綠色保育認證。農場內有酪梨、龍眼、芒果、咖啡、芭樂等多種農作物，也有朱鸝、畫眉、老鷹等鳥類，螢火蟲等昆蟲及中國樹蟾等蛙類，呈現生物多樣性。

    為了讓更多人瞭解有機及自然農法，張明發的個人社造計畫除了導覽農場，也與國立中興大學副教授劉東啟合作，講授果樹修剪與能量管理的專業技術，也曾帶國中小學生製作酪梨手捲，並將邀請專家帶民眾一起將酪梨入菜。

    「希望大內成為可以慢活、樂活，可以大口呼吸的地方。」張明發說，期盼藉由活動，讓大家吃得更健康，也讓更多人加入有機農業的行列，把大內推銷出去，也讓更多年輕人願意回到大內。

