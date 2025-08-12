高雄新建社宅租金太便宜 審計部有意見

高雄凱旋青樹社宅。（記者葛祐豪攝）

2025/08/12 08:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕南部房租這幾年大幅攀升，審計部發現高雄市已新建完成的社會住宅，例如凱旋青樹社宅，租金未隨之調整；高市都發局則說明，於114年修正財務計畫時，將一併檢視修正。

截至去年底，高市府累計投入12億5851萬餘元，興辦完成鳳山共合宅、五甲國宅、前金警察宿舍（大同社宅）及凱旋青樹等社宅，共有367戶營運出租。

審計部調查指出，南部地區消費者物價指數（房租）年增率已由108年0.8％，增至113年9月的2.95％，增幅達268.75％，但高市府未因應物價變動，檢討調整已出租逾3年社宅的各項收費標準，以提升高雄市住宅基金營運成效。

對此，高雄市都發局則說明，於114年修正財務計畫時，將一併檢視修正社會住宅租金及調漲機制，以兼顧社宅興辦效益及財務狀況良性循環。

凱旋青樹1房型每月租金3900元起，2房型每月租金1萬1000元起，3房型每月租金1萬3800元起，均含管理費，各有關懷戶、警消戶、一般戶的申請數量。

審計部另發現，凱旋青樹社宅提供25戶給身心障礙者入住，但頂樓出入口卻設置門檻，部分樓層供公眾使用廁所，採推門設計且空間狹小，影響身心障礙者進出；都發局解釋，後續新建其他社宅時，已採用「建築物無障礙設計規範」規定設計及興建公共廁所。

審計部也指出，社宅部分公共區域，屢散發香菸燃燒味，生活管理公約訂定有不足之處；都發局說明，已於戶外空曠地設置吸菸區，另於租約換約時一併修訂生活管理公約，提高違規抽菸罰扣點數。

