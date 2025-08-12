為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    退休不退志 嚴玉真深耕偏鄉教育獲奉獻獎肯定

    退休校長嚴玉真持續深耕偏鄉教育獲教育奉獻獎。（嘉義縣政府提供）

    退休校長嚴玉真持續深耕偏鄉教育獲教育奉獻獎。（嘉義縣政府提供）

    2025/08/12 08:37

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣新港國小退休校長嚴玉真離開杏壇後，仍持續深耕偏鄉教育，擔任慈濟志工的她，並以其教育專長與熱忱投入慈濟的社區教育，被笑稱「退休後一樣很忙」。嚴玉真百年樹人的精神，獲得教育奉獻獎的肯定，縣府教育處長李美華代表縣長翁章梁貼榜祝賀，表示嚴玉真推動社會公益與環境永續教育貢獻卓越，獲獎實至名歸。

    嚴玉真任職教育界32年，歷任教師、主任及國小校長，退休後仍持續以教育志業為念，因為初派校長任職偏遠的大埔國小，有感於偏鄉有些孩子缺乏家庭的支撐，因而在16年前設立「嘉義縣大埔國中小－嚴添先生獎學金」，減輕弱勢家庭教育負擔，翻轉孩子的人生。

    嚴玉真一家從阿公到孫子5代都是慈濟志工，她本身已是48年的資深志工，她為了能幫助社會上更多有需要支援的人，提早辦理退休，長期投入教育關懷與防災環保推廣。新冠疫情期間，募集防疫物資支援校園，並運用行動教育車與環保展覽深入校園，將永續理念深植師生與社區，只要有需要的地方都可以看到她的身影。

    嚴玉真強調，教育工作者的責任，不會因退休而停止，這份榮耀屬於曾經引導、協助、陪伴她走過教育路的所有人們。

    嚴玉真進一步說，感恩能透過慈濟與縣府資源，持續在校園為孩子們播下希望的種子，也將這份榮耀獻給所有退而不休、仍堅守教育理想的夥伴們，願行動持續照亮更多學子的未來。

    退休校長嚴玉真（右）獲得教育奉獻獎，嘉縣府教育處長李美華代表縣長前往祝賀。（嘉義縣政府提供）

    退休校長嚴玉真（右）獲得教育奉獻獎，嘉縣府教育處長李美華代表縣長前往祝賀。（嘉義縣政府提供）

