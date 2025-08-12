為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    好市多台中第三家店落腳港埠專區？ 最快9月揭曉

    台中港務分公司提供港務專區3塊土地供好市多選址參考。（記者張軒哲攝）

    台中港務分公司提供港務專區3塊土地供好市多選址參考。（記者張軒哲攝）

    2025/08/12 08:36

    〔記者張軒哲／台中報導〕去年盛傳「好市多（Costco）台中第三家分店將落腳海線」，時隔一年，台中市議員陳廷秀上週邀集好市多台灣土地開發部、台中市府、台中港務分公司等單位代表開會討論，並提供港務專區臨港路旁3塊土地供好市多參考，規劃後交由美國總部做最後評估決定，最快9月會傳來好消息。

    去年傳出「好市多台中第三家分店將落腳海線」，引起海線與台中港區居民議論，也有人臆測梧棲台中港區或是沙鹿台灣大道沿線等地點，日前沙鹿區公所粉專臉書也以此宣傳，台中市府經發局指出，經洽好市多表示，好市多公司非常有意願在台中投資第三個賣場，但目前投資計畫跟地點都在評估中，市府則會積極協助評估合適場址。

    陳廷秀表示，好市多已多次向市府詢問是否有適合土地位置，尋找設置第3家店地點，包括台中區域也是選址考量之一，目前台中港務分公司提供梧棲區與清水區交界的港務專區臨港路旁3塊土地供好市多選址參考，積極爭取好市多台中第3間分店設於台中港港埠專區內。陳廷秀說，好市多代表提出第3店設點要求評估細節，如招商進駐程序、整體土地動線規畫、租金計算，另包含出路口設計、加油站設立、周邊發展整體性考量等，最快亞太區總監今年9月將率領團隊前往美國總公司匯報設店整體評估報告。

    台中市府經發局局長張峯源表示，對好市多台中第3間分店展店樂觀其成，會持續幫台中市經濟發展招商。

