    首頁　>　生活

    法國進口超輕型氦氣球年底抵台 九九峰樂園特色搶先看

    南投九九峰樂園從法國進口的氦氣球，預計年底運抵台灣安裝測試，此為示意圖。（南投縣政府提供）

    南投九九峰樂園從法國進口的氦氣球，預計年底運抵台灣安裝測試，此為示意圖。（南投縣政府提供）

    2025/08/12 08:32

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府斥資5.22億元在草屯興建的九九峰氦氣球樂園，建物主體與基礎工程已完成，並獲得2025年公園綠地景觀類建築園冶獎，目前正進行驗收改善作業，預計9月進行裝修，而從法國進口的最新型Aero30NG超輕型氦氣球球體，也將會在年底運抵台灣並進行安裝測試，力拚明年2月過年期間試營運。

    南投縣政府觀光處表示，九九峰氦氣球樂園占地面積約4.9公頃，規劃「慢-生活區」、「美-體驗區」、「野-探索區」及「飛-試膽區」4大主題區，設置藝文展場、環境教育、親子遊樂及餐飲購物等設施，打造一個適合全家休閒的遊樂園。

    目前園區13棟建物主體與基礎工程已完成，其中11棟建物申請綠建築標章，另2棟建物則申請智慧建築標章，正辦理驗收改善作業，今年5月已獲得2025年公園綠地景觀類建築園冶獎，OT廠商預計9月進場進行裝修，在明年2月試營運前完成。

    觀光處指出，園區最大特色是向法國Aerophile公司採購最新型的Aero30NG超輕型球體，通過歐洲民航安全局（EASA）規定取得型別認證（TASC）准予生產製造，球體體積達6000立方公尺，也已取得國內飛安等許可，為東亞繼韓國首爾與日本大阪第3顆遊憩型氦氣球，預計年底就會從法國運抵台灣並進行安裝測試，每次可搭載30名遊客，以繫留方式飛升到300公尺空中，俯瞰九九峰壯觀秀麗美景。

    南投九九峰樂樂園13棟建物主體已完工，力拚明年2月試營運。（南投縣政府提供）

    南投九九峰樂樂園13棟建物主體已完工，力拚明年2月試營運。（南投縣政府提供）

    南投九九峰樂樂園建物主體已完工，並申請綠建築標章。（南投縣政府提供）

    南投九九峰樂樂園建物主體已完工，並申請綠建築標章。（南投縣政府提供）

