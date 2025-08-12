為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    小鋼砲要撞進來了！氣象粉專：楊柳颱風不斷增強並維持巔峰

    颱風論壇分析，台灣東南部外海海水表層熱又燙，提供源源不絕的能量，楊柳颱風通過時，可以增強並維持巔峰。（圖擷自臉書）

    2025/08/12 08:48

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕第11號颱風楊柳不斷逼近台灣，氣象粉專表示，其速度始終保持在20公里或以上，路徑可幫助增強並維持巔峰，是「小鋼砲」型颱風，降雨、風浪都應嚴加注意。

    楊柳颱風今天清晨5時中心位於台東的東南東方約800公里處，向西北西進行，朝台灣東南部海面接近中，中央氣象署清晨5時30分發布海警，預計颱風未來強度將增強，且暴風圈亦有擴大之趨勢。

    臉書天氣粉專「林老師氣象站」今天清晨發文指出，由於環境駛流場導引相當明確，楊柳颱風前進時速始終維持在20公里或以上；如果楊柳移動速度及方向不改變的話，陸上颱風警報隨後將在今天下午發布，而週三晚間就會解除陸上颱風警報，週四清晨接著解除海上颱風警報，楊柳是個豪爽乾脆、不拖泥帶水的颱風。

    林老師表示，雖然楊柳颱風遠離後，並未引進顯著的西南氣流，但週三白天受颱風及其外圍環流影響，台灣東半部及嘉義以南地區都有陣雨或雷雨機會；尤其東部及中南部山區有局部豪雨或以上等級的劇烈降雨。

    林老師提醒，因是「小鋼砲」型颱風，所以當楊柳颱風登陸通過時，週三台灣北部海面、台灣海峽北部及東半部海面平均風6至7級；陣風8至9級；颱風暴風圈中心附近平均風力也有10至11級，陣風可達13至14級，風浪特大請嚴加注意。

    另一天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在臉書發文表示，楊柳颱風往南繞了一點，躲過最惡劣的環境，走了一條可以活下去的路，有機會以巔峰狀態登陸台灣。颱風論壇分析，台灣東南部外海的海水表層又熱又燙，提供源源不絕的能量，颱風通過時，可以增強並維持他的巔峰。

