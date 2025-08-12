中興大學再添醫學教學能量 新學年增設中醫藥暨新藥開發研究所

中興大學積極培育醫療人才，新學年增設中醫藥暨新藥開發研究所。（圖：興大提供）

2025/08/12 08:10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學醫學院因應高齡化社會健康醫療需求及研究挑戰，114學年度新設「中醫藥暨新藥開發研究所」，將結合生物醫學、生命科學、小分子藥物及中草藥研究等領域的優勢，善用附屬林地資源，並攜手中部醫療中心及臨床專家，共同打造中醫藥與創新藥物研發平台，導入人工智慧 （AI） ，盼加速新藥開發研究流程，為提昇醫療發展盡心力。

興大指出，中興大學自111學年設立醫學院與學士後醫學系，投入醫學人才培育，陸續增設「臨床醫學研究所」及「臨床護理研究所」，讓教學研究與臨床醫療融合，今年再獲教育部通過，新學年起新設「中醫藥暨新藥開發研究所」，校方盼結合校內生物醫學、中草藥及藥物開發領域的研究優勢，培育具跨域能力、投入偏鄉與高齡照護體系之新藥研發人才。

校方指出，中醫藥暨新藥開發研究所將發展包括傳染病診斷技術與中藥創新研發、老化相關疾病之突破性藥物開發、精準抗癌小分子藥物之設計與製備、生物資訊與藥物開發之整合應用、中醫藥產業高階研發與跨域人才培育；研究將聚焦開發具成本效益與臨床應用潛力的治療策略，並對應偏鄉與基層醫療的實際需求。

校方指出，學校長期在生物醫學、生命科學、小分子藥物及中草藥領域已發展研究優勢，並有附屬林地資源及中部醫療中心及臨床專家等教學聯盟夥伴，盼能打造中醫藥與創新藥物研發平台，導入人工智慧 （AI） 加速新藥開發流程，並將AI技術應用於藥物標靶識別與適應症探索，更致力透過老藥新用策略縮短臨床開發時程，結合細胞與疾病動物模型驗證，突破傳統藥物研發瓶頸。

