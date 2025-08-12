楊柳颱風恐直撲台東 台東市公所備沙包下午2點供取用

楊柳颱風將來襲，台東市公所準備沙包供民眾下午2點起取用。（記者黃明堂攝）

2025/08/12 07:36

〔記者黃明堂／台東報導〕楊柳颱風即將來襲，氣象署今晨發布預報，在台東登陸可能性最高，將帶來強風豪雨。台東市公所準備大量沙包，將從下午2點到5點供有需要的民眾取用， 縣府也呼籲農、林、漁、牧業者，要隨時提高警覺，注意周遭環境及颱風動態，防範颱風及豪雨可能帶來的危害並做好疏散避難準備與蔬果採收，以降低災害損失至最輕。

先前0728西南氣流在台東連續多日降豪大雨，台東處處積水，很多民宅都受到淹水之苦，為防重演，台東市公所著手製作沙包，下午2點起在台東市臨海路與寶桑路口的清潔隊前供民眾取用，但每人限拿5包，各里里長也會到場領取，針對易積水區域堆沙包防範。

縣府請所有縣民在颱風尚未來襲之前，務必做好防颱的各項準備工作，收聽與收看颱風最新動態，廣告招牌要取下或釘牢並及早進行水溝清理，山坡地要嚴防坍方、土石流及山洪爆發，住家周邊排水溝渠也要盡早疏通。請建設處應該立即就縣鄉道、河川區排、市區排水、建築工地等加強整備，另就年度橋樑檢查結果通知在地公所加強監控，必要得封路封橋管制。

