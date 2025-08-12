楊柳「雲捲風眼」若隱若現！ 鄭明典：雲系持續擴大 需小心因應

透過「觀氣象看天氣」分享的雲圖畫面可看到，「若隱若現的雲捲風眼」。（圖擷自臉書）

2025/08/12 08:07

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕楊柳颱風直奔台灣，中央氣象署今天（12日）清晨5時30分發布海上颱風警報，多名專家指出，原先預測颱風在侵台前會遇到「強風切」讓強度減弱，但在最新發展中「強風切」已減弱，且還有從南海馳援而來的暖濕空氣，預計會讓楊柳颱風的雲系持續擴大，透過雲圖已可看到「雲捲風眼」若隱若現，前氣象局局長鄭明典也發文提醒「楊柳颱風需要小心因應」。

鄭明典在臉書發文分享楊柳颱風環境變化趨勢，他PO出兩張「大氣可降水量」的圖示，並指在昨日以前，楊柳颱風的西方（颱風前進的方向），一直有一片「乾區」，那是不利颱風發展的因子之一。但在昨天入夜後，南海的潮濕空氣有逐漸捲入楊柳颱風環流的趨勢，預期今天可見光雲圖中，楊柳颱風的雲系將會擴大並開始環繞旋轉中心。

鄭明典也提醒，「更重要的，北方的滯留鋒有減弱的趨勢，台灣附近的垂直風切也可能降低」，他為此表示「綜合最新的資訊，楊柳颱風需要小心因應」。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則發文指出，在台灣東南部外海，海水表層又熱又燙，源源不絕的能量，預計將讓颱風通過時，可以增強、維持他的巔峰，對此粉專小編直言「楊柳走了一條可以活下去的路」。

氣象粉專「觀氣象看天氣」今晨也發文分析，堅韌的楊柳渡過了強風切、及乾空氣的侵擾，如今風切降、抵達溫暖海域，此時正在默默吸收從南海馳援而來的暖濕空氣，環流看似壯大了不少，底層也紮實許多！

透過「觀氣象看天氣」分享的雲圖畫面也可看到，「若隱若現的雲捲風眼」。該粉專在另一則發文也提到「登陸台灣東部陸地時，強度很可能已經達到中颱中限水準！」

「觀氣象看天氣」也分享，在底層可看到「大眼」。（圖擷自臉書）

鄭明典指出，昨天入夜後，南海的潮濕空氣有逐漸捲入楊柳颱風環流的趨勢，預期今天可見光雲圖中，楊柳颱風的雲系將會擴大並開始環繞旋轉中心。（圖擷自臉書）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，在台灣東南部外海，海水表層又熱又燙，源源不絕的能量，預計將讓颱風通過時，可以增強、維持他的巔峰。（圖擷自臉書）

