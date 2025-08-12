為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳颱風襲台 吳德榮：東半部及南部恐有致災降雨

    中度颱風楊柳今天清晨5時中心位於台東的東南東方約800公里處，向西北西進行，朝台灣東南部海面接近中。（圖擷自氣象署網站）

    2025/08/12 07:48

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕第11號中度颱風楊柳（PODUL）持續逼近台灣，氣象專家今天（12日）提醒，東半部及南部應慎防致災降雨；花東須留意破壞性強風。

    中度颱風楊柳今天清晨5時中心位於台東的東南東方約800公里處，向西北西進行，朝台灣東南部海面接近中，中央氣象署清晨5時30分發布海警，預計颱風未來強度將增強，且暴風圈亦有擴大之趨勢。

    中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，明天（13日）楊柳侵襲，範圍雖小，東半部及南部仍要提防大量降雨致災，花東則要嚴防中心附近的破壞性強風。

    吳德榮指出，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」及最新歐洲模式（ECMWF）系集模擬路徑的平均皆顯示，楊柳明天中午登陸台東、週四（14日）清晨登陸中國福建；登陸前模擬強度仍維持中颱，之後受地形破壞，快速減弱。

    吳德榮強調，由於登陸點附近勢必遭遇颱風中心的破壞性強風，花、東皆應加強戒備。氣象署「定量降雨預報」則顯示，東半部及南部皆應慎防大量降雨致災。

    吳德榮補充，週四上午台灣風雨漸緩；週五（15日）至下週一（18日）各地天氣已好轉、高溫炎熱，但水氣仍多，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及平地機率。

    最新歐洲模式（左圖）系集模擬路徑的平均顯示「楊柳明午登陸台東、週四登陸福建；登陸前模擬強度仍維持「中颱」，之後受地形破壞，快速減弱。最新氣象署定量降雨預報（右圖）則顯示，東半部及南部皆應慎防大量降雨致災。（圖擷自洩天機教室專欄）

