08/12 各報重點新聞一覽

行政院副院長鄭麗君昨親上火線說明，後續談判將爭取更好稅率，目標是降低對等關稅，不要疊加原稅率計算。

2025/08/12 06:53

自由時報

上週兩度與美方視訊磋商 鄭麗君：爭取美降關稅、不疊加

美國實施對等關稅，台灣暫時性稅率廿％，須採疊加方式計算。領軍談判的行政院副院長鄭麗君昨天親上火線說明，廿％不是我們追求的目標，後續談判將爭取更好稅率，目標是降低對等關稅，不要疊加原稅率計算。

楊柳直奔台灣 估今午發陸警

中度颱風楊柳直奔台灣而來！中央氣象署指出，楊柳颱風穩定向西前進，過程中暴風圈半徑可能再擴大，預估今天清晨五時卅分發布海上颱風警報，中午或下午再發布陸上颱風警報，颱風中心則預計在明日從台東一帶登陸，同日迅速出海，東半部、嘉義以南地區需注意大雨或豪雨。

涉詐領助理費 國民黨高雄市前議長曾麗燕 二審仍判刑12年

國民黨籍高市前議長、現任市議員曾麗燕被控詐領助理費上千萬元，高等法院高雄分院昨天宣判，仍判處曾麗燕十二年徒刑、褫奪公權六年；高雄市議會表示，本案尚未三審定讞前，曾麗燕仍保有議員身分。

聯合報

親上火線首度公開說明 鄭麗君：爭取關稅不疊加

美國對等關稅要「疊加」原有稅率，在野質疑政府避談真實衝擊，爭議延燒兩天，我對美談判代表、行政院副院長鄭麗君昨親上火線說明，強調後續談判目標除了爭取更合理的對等關稅稅率，及磋商二三二調查、供應鏈合作，也會努力爭取關稅不採疊加計算。

抽成換許可…輝達、超微銷陸晶片營收 美政府拿15%

金融時報報導，輝達與超微（ＡＭＤ）已同意，在中國大陸銷售ＡＩ晶片營收的百分之十五將繳納給美國政府，以取得半導體出口許可。紐約時報說，這種政府對企業營收抽成交換出口許可作法，前所未見。

中國時報

投資美國 鄭麗君：金額仍在談判中

美國對等關稅8月7日上路，台灣20％稅率再疊加原稅率，國人擔心恐令台灣產品失去競爭力。副閣揆鄭麗君11日表示，對美談判仍在進行，對等關稅與232條款將包裹談判，會爭取不疊加原稅率為目標。她坦言，每次談判都有新變化，「美方期待和議題逐漸擴增，要求也升高」。我方是否有提出對美投資金額？鄭麗君並未否認，她說投資金額尚未議定，還在談判，會邀請台灣高科技產業研商與溝通。

劉世芳稱政府承認中華人民共和國 藍白齊轟違憲

民眾黨明年擬由陸配李貞秀遞補立委，內政部長劉世芳11日提醒，根據《國籍法》，李貞秀在就職日1年內要放棄其他外國國籍，並強調站在中華民國政府角色，「我們是承認中華人民共和國的」。國民黨和民眾黨痛批劉世芳的說法「完全違憲」，質疑內政部長單憑一句話就可超越《憲法》？

楊柳颱風路徑潛勢圖

國民黨籍高市前議長、現任市議員曾麗燕被控詐領助理費上千萬元，二審仍判處十二年徒刑、褫奪公權六年。（資料照）

