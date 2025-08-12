西半部今注意午後雷陣雨 「楊柳」颱風明從花東登陸

今日各地水氣仍多，西半部地區及東半部山區午後有局部雷陣雨。（資料照）

2025/08/12 06:43

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（12日）各地水氣仍多，西半部地區及東半部山區午後有局部雷陣雨。第11號颱風「楊柳」中心位置在今日清晨5點位於台東的東南東方800公里處，以每小時25公里速度向西北西前進，預計明日（13日）在台灣東半部登陸並通過，這段時間影響台灣最為顯著，登陸地點可能是南花蓮至台東一帶。

氣象署指出，清晨至上午因西南風與陸風輻合，台灣中部沿海及南部地區會有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨，因午後雷陣雨時間較長，局部地區有可能持續至晚間。晚間起颱風逐漸接近，基隆北海岸及東北部地區將轉為有局部短暫陣雨或雷雨，民眾今日外出請攜帶雨具，以備不時之需。

氣溫方面，各地高溫普遍為31至35度，其中大台北地區局部地區有可能出現36度以上高溫。離島氣溫方面，澎湖27至31度、金門27至32度、馬祖27至31度。空氣品質部分，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。

週三（13日）受到「楊柳」颱風及其外圍環流影響，東半部及嘉義以南地區有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨，尤其東部、東南部地區及南部山區可能出現豪雨以上等級的降雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

週四（14日）「楊柳」颱風遠離，風雨漸緩，水氣仍然偏多，東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區清晨仍有局部短暫陣雨，白天起轉為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

週五（15日）至下週一（18日）環境轉為偏東風，迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。北部25至35度，中南部25至32度，東半部25至33度。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 36 26 ~ 32 28 ~ 32 26 ~ 31

「楊柳」颱風預計13日在台灣東半部登陸並通過，登陸地點可能是南花蓮至台東一帶。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

