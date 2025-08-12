為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    中度颱風楊柳進逼台灣！ 清晨5:30發布海警

    今年第11號颱風「楊柳」逐漸逼近台灣，中央氣象署12日清晨5時30分發布海上颱風警報。（圖取自中央氣象署）

    今年第11號颱風「楊柳」逐漸逼近台灣，中央氣象署12日清晨5時30分發布海上颱風警報。（圖取自中央氣象署）

    2025/08/12 05:41

    〔記者蔡昀容／台北報導〕楊柳颱風直奔台灣，中央氣象署今天（12日）清晨5時30分發布海上颱風警報，警戒區域包括台灣東南部海面、巴士海峽。氣象署預測颱風強度有稍微增強、暴風半徑稍擴大的趨勢。

    氣象署清晨發布海警。今年第11號颱風楊柳達中度颱風，今晨5時位於台東的東南東方約800公里處海面，近中心最大風速每秒33公尺，相當於12級風；瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風；七級風平均暴風半徑120公里，十級風平均暴風半徑40公里。

    氣象署說明，楊柳颱風以每小時25公里速度，向西北西靠近台灣，預測明天清晨5時將抵達台東的東南東方約230公里處。

    預報員林定宜表示，陸警預估今天午後至下午發布。今天海面會出現長浪，晚間東半部海面、巴士海峽浪高可達2至3公尺。台東、綠島留意平均風12級、陣風14級，蘭嶼、彰化、雲嘉南高屏、花蓮、澎湖平均風12級、陣風11級。

    林定宜表示，明天風雨最強，花東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、中南部雨勢較大；離暴風中心較遠的北部，以間歇性風雨為主。

