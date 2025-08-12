為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳颱風來襲》高雄新生崩塌地278公頃冠全台 81條土石流提前預警

    高雄六龜中興里土石流潛勢溪流崩塌擴大。（農村水保署提供）

    高雄六龜中興里土石流潛勢溪流崩塌擴大。（農村水保署提供）

    2025/08/12 00:13

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市0728豪雨累積雨量超過莫拉克風災，造成新生崩塌地大增386處達278公頃是全國最多，二次災害高風險區也新增2處擴大達8處。面對楊柳颱風來勢洶洶，高雄預估3日累積雨量上看600毫米，農村水保署調降5區81條土石流警戒雨量基準值，將一併以細胞簡訊通知住戶應變，加強防災疏散避難。

    農村水保署連日來以衛星影像進行廣域判釋，重點土石流警戒區出動無人機詳細空拍，已完成全國土石流警戒區63%判釋，新生崩塌地652處468.42公頃，其中高雄新生崩塌地386處278公頃居冠，以桃源區最多、其次為那瑪夏區，光六龜新發里有23處共15公頃位於林班地。

    二次災害高風險區也擴大達8處，新增桃源區勤和里東莊橋、六龜區中興里扇平山莊2處，均為土石流潛勢溪流擴大沖刷面積，造成土石崩落所致，增列二次災害高風險區，加強警戒與應變。

    高雄現有六龜等7區116條土石流潛勢溪流，農村水保署因應楊柳颱風來襲，針對六龜、茂林區、那瑪夏、甲仙及桃源區5區歷經0728豪雨，坡地崩塌面積擴大，致災風險提升，調降81條土石流警戒雨量基準值，以強化防災警戒。

    楊柳颱風來勢洶洶此外，高雄3日預估累積雨量平地250至400毫米、山區400至600毫米，以13日雨勢最大，山區將達豪雨等級以上，13至14日清晨又逢大潮，沿海低窪地區嚴防海水倒灌，提醒民眾做好防颱準備。

    高雄六龜中興里土石流潛勢溪流崩塌，水利局出動怪手疏通水路。（市府提供）

    高雄六龜中興里土石流潛勢溪流崩塌，水利局出動怪手疏通水路。（市府提供）

    高雄六龜中興里土石流潛勢溪流崩塌，水利局出動怪手疏通水路。（市府提供）

    高雄六龜中興里土石流潛勢溪流崩塌，水利局出動怪手疏通水路。（市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播