楊柳颱風來襲》高雄新生崩塌地278公頃冠全台 81條土石流提前預警

高雄六龜中興里土石流潛勢溪流崩塌擴大。（農村水保署提供）

2025/08/12 00:13

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市0728豪雨累積雨量超過莫拉克風災，造成新生崩塌地大增386處達278公頃是全國最多，二次災害高風險區也新增2處擴大達8處。面對楊柳颱風來勢洶洶，高雄預估3日累積雨量上看600毫米，農村水保署調降5區81條土石流警戒雨量基準值，將一併以細胞簡訊通知住戶應變，加強防災疏散避難。

農村水保署連日來以衛星影像進行廣域判釋，重點土石流警戒區出動無人機詳細空拍，已完成全國土石流警戒區63%判釋，新生崩塌地652處468.42公頃，其中高雄新生崩塌地386處278公頃居冠，以桃源區最多、其次為那瑪夏區，光六龜新發里有23處共15公頃位於林班地。

二次災害高風險區也擴大達8處，新增桃源區勤和里東莊橋、六龜區中興里扇平山莊2處，均為土石流潛勢溪流擴大沖刷面積，造成土石崩落所致，增列二次災害高風險區，加強警戒與應變。

高雄現有六龜等7區116條土石流潛勢溪流，農村水保署因應楊柳颱風來襲，針對六龜、茂林區、那瑪夏、甲仙及桃源區5區歷經0728豪雨，坡地崩塌面積擴大，致災風險提升，調降81條土石流警戒雨量基準值，以強化防災警戒。

楊柳颱風來勢洶洶此外，高雄3日預估累積雨量平地250至400毫米、山區400至600毫米，以13日雨勢最大，山區將達豪雨等級以上，13至14日清晨又逢大潮，沿海低窪地區嚴防海水倒灌，提醒民眾做好防颱準備。

高雄六龜中興里土石流潛勢溪流崩塌，水利局出動怪手疏通水路。（市府提供）

