    首頁　>　生活

    北北基宜桃鬆口氣！楊柳颱風南偏 全台進暴風圈最新機率曝光

    2025/08/12 00:41
    楊柳颱風朝台灣逼近。（資料照）

    楊柳颱風朝台灣逼近。（資料照）

    中央氣象署11日晚間發布，暴風圈侵襲概率圖。（圖取自中央氣象署）

    中央氣象署11日晚間發布，暴風圈侵襲概率圖。（圖取自中央氣象署）

    〔即時新聞／綜合報導〕今年第11號颱風「楊柳」已增強為中颱，目前位於鵝鑾鼻東方1千多公里海面上，向西轉西北西方向朝台灣前進，預估12日清晨5點多發布海上颱風警報，中午過後發布陸上颱風警報。據中央氣象署11日晚間發布的暴風圈侵襲概率圖顯示，有9個地區暴風侵襲機率飆破9成！

    中央氣象署週一晚間指出，週二晚間起台灣就會逐漸受到楊柳颱風外圍環流影響，週三（13日）受楊柳影響最為明顯，登陸時東南部地區首當其衝，花蓮至宜蘭降雨也相當顯著。雖楊柳颱風影響期間僅一天，但東半部、嘉義以南地區將有明顯雨勢，尤其花東、南部山區有豪雨以上降雨。

    雲嘉高屏逾80％進搖滾區 南投難逃

    而氣象署11日晚間發布「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」資訊，被認為最有可能登陸的熱點台東縣，暴風侵襲機率高達96%，離島綠島和蘭嶼也分別有96%和94%，其他飆破9成的還有嘉義縣（91%）、嘉義市（90%）、台南市（95%）、高雄市（93%）、屏東縣（95%）和澎湖縣（91%）。另外，雲林縣、屏東恆春遭受暴風侵襲機率飆破8成；南投縣、金門縣飆逾7成。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」11深夜發文表示，升格中颱的楊柳移動速度偏快，雖然颱風環流仍受強風切與乾空氣干擾，較強的對流集中在中心南側，呈現「頭輕腳重」的不對稱結構，但在水氣支援下，深層對流已逐漸穩定發展。隨著脫離惡劣環境並進入高海溫區域，楊柳將逐漸增強，可達中颱中段班。

    楊柳南偏難被陸地破壞 對台灣南部殺傷力大

    在太平洋高氣壓穩定引導下，若後續沒有顯著變化，將於週三中午前後在「台東附近」登陸。穿越南台灣上空後，於傍晚左右從「嘉義至屏東」之間出海，並在週四（14日）凌晨通過金門以南海域後進入中國福建，「楊柳走很快，從靠近、登陸、到遠離只約12小時左右，路徑仍有向南修正的空間，未來24小時將是關鍵觀察期。」

    最後颱風論壇提醒，「值得注意的是，楊柳有機會以巔峰狀態登陸台灣，如果持續往南偏，颱風被陸地破壞情形更小，對南部而言殺傷力會更強，除非偏到巴士海峽，才能躲過。大家儘早做好防颱準備，尤其南台灣、台東、南花蓮的朋友，請務必以最高規格做好防颱措施！」

