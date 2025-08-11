經費爭取加把勁 審計部：桃市古蹟范姜老屋、憲光二村修復延宕需改善

新屋范姜老屋3號搶修工程現況。（桃市文化局提供）

2025/08/11 23:40

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市定古蹟新屋范姜老屋3號及龜山歷史建築憲光二村長年面臨結構性不良問題，加上地震、水災等天災反覆侵襲，造成建物損毀日益加劇。市府文化局去年提出緊急修復計畫獲文化部核定補助經費，范姜老屋3號修復經費150萬元、憲光二村600萬元，2案均於今年3月開工，近日申報竣工、25日將同日初驗。

據審計部桃園市審計處最新審核報告指出，市府推動憲光二村修復計畫，將歷史建築蛻變為眷村文化園區，惟舊有建物未能妥善管理，且修復計畫遲未啟動，致修復成本大幅增加，又工程進度落後，後續經費遲未確定，整體計畫執行延宕，亟待研謀改善，以利文資保存。

對此，文化局說明，憲光二村自2015年與國防部協商採「先代管再撥用」的解決方案，文化局自2015年11月至2018年10月歷經6期代管階段，2016年7月起設置憲光二村駐地工作站，逐步整備眷村空間並開放展覽與活動，2018年11月起園區改為「委託經營」模式，逐步整備空間、改善環境，並開放展覽及各類活動。

文化局表示，憲光二村修復工程採分期分區辦理，第一期修復再利用工程於2020年1月開工、2024年1月完工，同年9月開館營運；第二期修復再利用工程於2024年底獲文化資產局補助修復經費，正辦理招標發包階段。而向文化部爭取的搶修工程今年3月開工、本月7日申報完竣，預計本月25日辦理初驗，第三期修復再利用工程同步於今年4月向文化資產局爭取明年補助經費，俟文資局審查結果再續辦相關工程發包作業。

至於范姜老屋3號的正身右側屋簷內部木材已嚴重腐蝕，屋瓦鬆動恐隨時掉落，且屋面水泥修補因年代久遠出現龜裂，修補後屋頂重量增加壓斷桷木，簷口有脫落之虞，經搭設緊急棚架以減緩損壞，今年3月申報搶修開工，本月7日申報竣工，預計25日辦理初驗，後續再爭取經費辦理古蹟修復再利用規劃設計與修復工程。

新屋范姜老屋3號搶修工程現況。（桃市文化局提供）

龜山歷史建築憲光二村搶修工程現況。（桃市文化局提供）

龜山歷史建築憲光二村搶修工程現況。（桃市文化局提供）

