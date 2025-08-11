為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    車位前方有黃線？彰化車站前「神奇機車格」 市公所說話了

    彰化火車站前的神奇停車格，黃線與機車格並存，市公所將要求施工單位塗銷完全。（記者劉曉欣攝）

    彰化火車站前的神奇停車格，黃線與機車格並存，市公所將要求施工單位塗銷完全。（記者劉曉欣攝）

    2025/08/11 22:24

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化火車站前出現「神奇機車格」！竟然「黃線與機車格並存」，雖然彰化警方強調「未塗銷完全」不會開單；但彰化市公所表示，關於施工單位塗銷未完全一事，將會要求確實塗銷，以避免發生爭議！

    市公所強調，因應施工單位需求，同意把公車停靠區往後挪移到原本的機車格，因此由施工單位進行塗銷機車格，改劃設黃線，同時重新劃設公車停靠區的引導線。可能是因為以黑漆塗銷，造成塗銷褪色或是變淡，才會衍生機車騎士誤停而遭檢舉開單。

    市公所指出，雖然警方已回應「未塗銷完全的停車格不會開單」，但為了避免再次產生誤會，將會要求施工單位確實塗銷，不讓爭議再次發生。

    有民眾認為，火車站前的機車位確實一位難求，但因為機車格的塗銷不完全，造成大量民眾誤以為可停放，連帶讓公車也無法靠邊停站，只能直接在馬路上停站，讓民眾都必須走到馬路才能上車，看了都令人捏一把冷汗。

    彰化火車站前的神奇停車格，黃線與機車格並存，市公所將要求施工單位塗銷完全。（記者劉曉欣攝）

    彰化火車站前的神奇停車格，黃線與機車格並存，市公所將要求施工單位塗銷完全。（記者劉曉欣攝）

