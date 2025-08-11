中壢仁海宮8/23、24兒童水燈彩繪 送桃猿職棒門票

中壢仁海宮建宮200週年系列慶祝活動，報名「兒童Q版水燈彩繪」可獲1大1小職棒門票。（中壢仁海宮提供）

2025/08/11 22:44

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢仁海宮建廟200週年系列慶祝活動陸續登場，市府民政局、中壢區公所與廟方、職棒樂天桃猿隊合作「兒童Q版水燈彩繪」，將於8月17、23、24日舉行，其中，報名23、24日者還能獲得一大一小職棒門票進場應援。

民政局長劉思遠表示，推動「廟宇美學設計」是桃園近年宗教文化政策的重要方向 ，透過藝術進入信仰空間、創意融入節慶儀式，不僅讓孩子從小認識在地文化，也讓廟會更貼近生活、更具當代表現力。

「兒童Q版水燈彩繪」參加對象為桃園市各國小三至六年級學童，創作主題多元，可以畫桃園的人文歷史和農特產，也能畫仁海宮、樂天桃猿隊或中元節相關內容，這是融合宗教美學、民俗藝術與親子共創3大理念的活動，讓傳統節慶不再只是儀式。

中壢仁海宮董事長王介禧提到，彩繪活動共分3梯次，第一梯次17日下午2點在中壢中平商圈，二、三梯次則是23、24日下午3點在樂天桃園棒球場，報名二、三梯次者可獲得一大一小共2張職棒門票，彩繪後即可進場觀賽，讓民俗文化與運動娛樂精彩融合，打造獨特的親子體驗。即日起受理報名，報名網址：https://st-url.com/0808。

「兒童Q版水燈彩繪」參加對象為桃園市各國小三至六年級學童，創作主題多元，融合宗教美學、民俗藝術與親子共創，讓傳統節慶不再只是儀式。（資料照，記者李容萍攝）

